Δυτική Αχαΐα: Πλημμύρισαν δρόμοι και καλλιέργειες στο Μετόχι

Το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε τη Δυτική Αχαΐα το μεσημέρι της Παρασκευής προκάλεσε σοβαρά προβλήματα σε αρκετές περιοχές.

Στο Μετόχι, η έντονη και παρατεταμένη βροχόπτωση είχε ως αποτέλεσμα οι δρόμοι να μετατραπούν σε ορμητικά ρυάκια, δυσκολεύοντας την κυκλοφορία και προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.

Παράλληλα, η στάθμη των υδάτων αυξήθηκε αισθητά, με συνέπεια να πλημμυρίσουν καλλιεργήσιμες εκτάσεις, δημιουργώντας ζημιές στην αγροτική παραγωγή και θέτοντας σε επιφυλακή τις τοπικές αρχές.

Δείτε βίντεο από το apohxos.gr