Δυτική Αχαΐα: Πλημμύρισαν δρόμοι και καλλιέργειες στο Μετόχι

Προβλήματα σε αρκετές περιοχές
Το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε τη Δυτική Αχαΐα το μεσημέρι της Παρασκευής προκάλεσε σοβαρά προβλήματα σε αρκετές περιοχές.
Στο Μετόχι, η έντονη και παρατεταμένη βροχόπτωση είχε ως αποτέλεσμα οι δρόμοι να μετατραπούν σε ορμητικά ρυάκια, δυσκολεύοντας την κυκλοφορία και προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.
Παράλληλα, η στάθμη των υδάτων αυξήθηκε αισθητά, με συνέπεια να πλημμυρίσουν καλλιεργήσιμες εκτάσεις, δημιουργώντας ζημιές στην αγροτική παραγωγή και θέτοντας σε επιφυλακή τις τοπικές αρχές.
Δείτε βίντεο από το apohxos.gr
Ζάκυνθος: Κατολισθήσεις σε Αγία Τριάδα και Μπόχαλη – Εκκενώθηκαν κατοικίες
Τεράστιος βράχος απειλεί σπίτια στο Κατάκολο – Εκκενώθηκαν κατοικίες
Επιδημία οι καταρρεύσεις παλιών κτιρίων στην Πάτρα- Επιδεινώνεται η κατάσταση λόγω βροχών-Κίνδυνος για περαστικούς
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr