Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Τεράστιος βράχος απειλεί σπίτια στο Κατάκολο – Εκκενώθηκαν προληπτικά δέκα κατοικίες

Τεράστιος βράχος απειλεί σπίτια στο Κατά...

Στο λιμάνι, επικρατεί αναστάτωση και ήδη οι τοπικές αρχές έχουν προχωρήσει στην προληπτική εκκένωση δέκα κατοικιών!

Τεράστιος βράχος, στο μέγεθος ενός μικρού φορτηγού, απειλεί σπίτια στο βουνό του Κατακόλου αλλά και στον κεντρικό δρόμο στο ύψος του πρώην τουριστικού περιπτέρου.


Στο λιμάνι, επικρατεί αναστάτωση και ήδη οι τοπικές αρχές έχουν προχωρήσει στην προληπτική εκκένωση δέκα κατοικιών.

Όλα συνέβησαν νωρίς το πρωί όταν σημειώθηκε κατολίσθηση στο βουνό του Κατακόλου και αποκολλήθηκε βράχος. Το γεγονός προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αρχών

πηγή patrisnews.com

Ειδήσεις Τώρα

Επιδημία οι καταρρεύσεις παλιών κτιρίων στην Πάτρα- Επιδεινώνεται η κατάσταση λόγω βροχών-Κίνδυνος για περαστικούς

Καιρός: Το Παναχαϊκό στις περιοχές με το περισσότερο ύψος βροχής

Παρασκευή και 13: Γιατί θεωρείται γρουσούζικη ημέρα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Κατάκολο Εκκένωση
Ειδήσεις
Κοινωνία
["\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1","\u039a\u03b1\u03c4\u03ac\u03ba\u03bf\u03bb\u03bf","\u0395\u03ba\u03ba\u03ad\u03bd\u03c9\u03c3\u03b7"]
821022
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις