Τεράστιος βράχος απειλεί σπίτια στο Κατάκολο – Εκκενώθηκαν προληπτικά δέκα κατοικίες

Τεράστιος βράχος, στο μέγεθος ενός μικρού φορτηγού, απειλεί σπίτια στο βουνό του Κατακόλου αλλά και στον κεντρικό δρόμο στο ύψος του πρώην τουριστικού περιπτέρου.



Στο λιμάνι, επικρατεί αναστάτωση και ήδη οι τοπικές αρχές έχουν προχωρήσει στην προληπτική εκκένωση δέκα κατοικιών.

Όλα συνέβησαν νωρίς το πρωί όταν σημειώθηκε κατολίσθηση στο βουνό του Κατακόλου και αποκολλήθηκε βράχος. Το γεγονός προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αρχών