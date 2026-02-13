Back to Top
Μεσολόγγι: Άνδρας οδηγούσε μεθυσμένος, χωρίς δίπλωμα και συνελήφθη

Τι αναφέρει η αστυνομία

Στο Μεσολόγγι συνελήφθη άνδρας για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης χωρίς άδεια οδήγησης.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στο Μεσολόγγι, από αστυνομικούς της Ο.Π.Δ.Ι. του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου, ένας
ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης και επιπλέον στερούνταν άδειας ικανότητας οδήγησης, διότι του είχε αφαιρεθεί πριν λίγες ημέρες για τροχονομική παράβαση.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Σύλληψη Μεσολόγγι Δίπλωμα οδήγησης Αστυνομία
