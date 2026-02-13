Νίκος Ανδρουλάκης: «Τα όργανα θα τα σέβεστε, τα συνέδρια θα τα σέβεστε»

«Όταν συνεδριάζουν τα όργανα θα τα σέβεστε. Τα συνέδρια θα τα σέβεστε».

Με αυτή τη φράση –σε τόνο αυστηρής προειδοποίησης προς το εσωτερικό ακροατήριο– ο Νίκος Ανδρουλάκης επιχείρησε να κλείσει τη συζήτηση που έχει ανοίξει στο ΠΑΣΟΚ για τον τρόπο εκλογής και κατανομής των συνέδρων, αλλά και να ανακόψει το «γαϊτανάκι» διαρροών που, όπως αφήνει να εννοηθεί, υπονομεύει τον προσυνεδριακό διάλογο και θολώνει το μήνυμα της παράταξης.

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της Κ.Ο.Ε.Σ., ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ περιέγραψε ως προτεραιότητα τη μετατόπιση του βλέμματος από τις εσωκομματικές ισορροπίες προς το πολιτικό επίδικο των εθνικών εκλογών. «Οι εσωκομματικές εκλογές έχουν τελειώσει. Μπροστά μας δεν έχουμε εσωκομματικές εκλογές. Έχουμε εθνικές εκλογές. Και ο λαός θέλει από εμάς στις εθνικές εκλογές να κλείσει το κεφάλαιο “κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας”», είπε, επιχειρώντας να πλαισιώσει τη συζήτηση για τους συνέδρους ως οργανωτική ανάγκη που δεν πρέπει να εξελιχθεί σε εστία εσωστρέφειας.

«Εδώ θα υπάρχουν καθαρά λόγια. Και όταν συνεδριάζουν τα όργανα θα τα σέβεστε. Και τα συνέδρια θα τα σέβεστε» επεσήμανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και εμφανίστηκε ιδαίτερα αιχμηρός σχετικά με τις διαρροές που γίνονταιπρος τα μέσα ενημέρωσης, κάτι που απασχόλησε εντόνως την τελευταία συνεδρίαση του οργάνου και προκάλεσε ένταση μεταξύ της Άννας Διαμαναντοπούλου και του Χάρη Δούκα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έθεσε θέμα «σεβασμού» στη λειτουργία των οργάνων, σημειώνοντας πως «σεβασμός στη συνεδρίαση δεν σημαίνει πριν τη συνεδρίαση όλα τα media να έχουν τα κείμενα των ανακοινώσεών σας», στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι το εσωτερικό «briefing» δεν μπορεί να προηγείται της θεσμικής συζήτησης.

Στο επίμαχο ζήτημα της κατανομής των συνέδρων, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιχείρησε να αποδυναμώσει την κριτική περί «αλγορίθμου», υποστηρίζοντας ότι η πρόταση βασίζεται σε ένα απλό και «αντικειμενικό» κριτήριο: την αναλογία των ψήφων που έλαβε το κόμμα στις εθνικές κάλπες. «Δεν υπάρχει κανένας αλγόριθμος… Δεν είναι αλγόριθμος πώς ψήφισε ο ελληνικός λαός. Είναι η βούλησή του», ανέφερε, προαναγγέλλοντας ότι ο κανόνας θα πρέπει να αποκτήσει μόνιμο χαρακτήρα και να ενσωματωθεί στο καταστατικό.

Παράλληλα, απάντησε στις αιχμές που διακινούνται για «ευνοϊκή μεταχείριση» του Ηρακλείου, λέγοντας ότι, με τη νέα κατανομή, η συγκεκριμένη περιοχή όχι μόνο δεν ωφελείται αλλά «χάνει 40 με 50 συνέδρους» σε σχέση με το προηγούμενο συνέδριο. Επικαλέστηκε μάλιστα παραδείγματα από δήμους του λεκανοπεδίου –όπως η Καλλιθέα, τα Βριλήσσια και η Φιλοθέη– για να υποστηρίξει ότι η στρέβλωση δεν αφορά «Αθήνα εναντίον περιφέρειας», αλλά ανισορροπίες μέσα στην ίδια την Αττική, με αποκλίσεις ανάμεσα στη δύναμη του κόμματος στις εθνικές εκλογές και στη συμμετοχή στις εσωκομματικές διαδικασίες.

Επιχειρώντας να βάλει τέλος στους «ψιθύρους» περί «κλειστού» συνεδρίου, ο κ. Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε ότι στόχος είναι «μεγάλο συνέδριο» με 4.000 εκλεγμένους συνέδρους, συν τη συμμετοχή των αποδήμων, υπογραμμίζοντας πως η αναλογία εκλεγμένων και αριστίνδην θα είναι αυστηρά καθορισμένη. Σε μια συγκυρία κατά την οποία το κόμμα αναζητεί καθαρή γραμμή και πειθαρχημένο βηματισμό, η παρέμβασή του αποτυπώνει την προσπάθεια της ηγεσίας να «σφραγίσει» το οργανωτικό πλαίσιο και, ταυτόχρονα, να χαμηλώσει τους εσωτερικούς θορύβους που –όπως προειδοποίησε– παράγονται και αναπαράγονται πρώτα εκτός των οργάνων.

Η εισαγωγική του τοποθέτηση

Γνωριζόμαστε πάρα πολύ καλά. Και ειδικά όσοι έμειναν εδώ στα δύσκολα, ξέρουν πώς μας αντιμετωπίζουν τα media. Πρέπει κάποιοι να καταλάβετε ότι οι εσωκομματικές εκλογές έχουν τελειώσει. Μπροστά μας δεν έχουμε εσωκομματικές εκλογές. Έχουμε εθνικές εκλογές. Και ο λαός θέλει από εμάς στις εθνικές εκλογές να κλείσει το κεφάλαιο "κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας".

Το λέω αυτό γιατί έχω χρέος να απαντήσω σε δυο πράγματα, τα οποία δημιουργούν τη μία αμφιβολίες, την άλλη δεύτερες σκέψεις. Εδώ θα υπάρχουν καθαρά λόγια. Και όταν συνεδριάζουν τα όργανα θα τα σέβεστε. Και τα συνέδρια θα τα σέβεστε.

Ακούω να λέγεται «μα, συνεδριάζουν τα όργανα;». Έχουν γίνει εκατοντάδες συνεδριάσεις σε όλη την Ελλάδα.Προσυνεδριακός διάλογος σε πρωτοφανή έκταση. Έχει ξαναγίνει συνέδριο με δέκα περιφερειακά συνέδρια; Να συνεδριάζει και η Γραμματεία πιο συχνά. Το δέχομαι. Αλλά σεβασμός στη συνεδρίαση, δεν σημαίνει πριν τη συνεδρίαση όλα τα media να έχουν τα κείμενα των ανακοινώσεών σας. Αυτός είναι μη σεβασμός στα όργανα.

Και πάω στην ουσία. Θέλουμε ανοικτό συνέδριο; Λοιπόν, το ξεκαθαρίζουμε σήμερα: 4.000 εκλεγμένοι συν τον απόδημο. Μεγάλο, λοιπόν, συνέδριο. Για να τελειώσουν οι ψίθυροι ότι θέλουμε μικρό συνέδριο. Αναλογία εκλεγμένων -αριστίνδην, ούτε ένας πάνω, ούτε ένας κάτω.

Πάμε τώρα σε αυτό που με θίγει προσωπικά. Τα περί Ηρακλείου. Τι υπονοείτε; Ότι κάνω κάτι για να ευνοήσω το Ηράκλειο; Το Ηράκλειο έχει παραπάνω συνέδρους από την Α' Αθήνας και με πρόεδρο τον Βαγγέλη Βενιζέλο και με πρόεδρο τη Φώφη Γεννηματά και στο προηγούμενο συνέδριο. Υπάρχει κάτι χειρότερο, όμως. Με τον τρόπο που προτείνουμε σήμερα την κατανομή, το Ηράκλειο σε σχέση με το προηγούμενο συνέδριο χάνει 40 με 50 συνέδρους. Άρα, όχι μόνο δεν ευνοείται, αλλά χάνει! Γιατί, λοιπόν, όλα αυτά τα υπονοούμενα;

Και πάμε στην κατανομή καθαυτή. Η κατανομή που προτείνω βάσει των ψήφων, δεν είναι αλγόριθμος. Είναι η αναλογία που στήριξε η κοινωνία το ΠΑΣΟΚ. Δεν υπάρχει κανένας αλγόριθμος και όποιος το έθεσε στον δημόσιο διάλογο δεν βοηθάει την παράταξη. Δεν είναι αλγόριθμος πώς ψήφισε ο ελληνικός λαός. Είναι η βούλησή του.Και γιατί το πρότεινα; Θέλω να τα ακούσετε τα στοιχεία. Δεν υπάρχει πρόβλημα μεταξύ περιφέρειας και Αθήνας. Το πρόβλημα είναι μεταξύ της ίδιας της Αθήνας. Δηλαδή:

Στη Νότια Αθήνα, για παράδειγμα στην Καλλιθέα, -έναν μεγάλο δήμο-, ψήφισαν ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του Μαΐου του 2023 3.500, στις δεύτερες του 2023 3.100 και στις ευρωεκλογές 3.100. Και στις εσωκομματικές ψήφισαν 1.699. Δηλαδή, στην Καλλιθέα στην εθνική κάλπη ψήφισαν ΠΑΣΟΚ διπλάσιοι από αυτούς που ψήφισαν στις εσωτερικές εκλογές.

Δίνω μερικά παραδείγματα για να καταλάβετε γιατί προτείνω αυτήν τη λύση.

Βριλήσσια: Πήραμε 1.300 ψήφους, 1.179, 1.097 σε τρεις εθνικές εκλογές. Ψηφίσαντες 1.771 στα εσωκομματικά. Πολύ περισσότεροι.

Φιλοθέη:Πήραμε στις εθνικές κάλπες 861 ψήφους και 855. Στις εσωκομματικές 1.600.

Κάνουμε έναν δίκαιο κανόνα, να τον βάλουμε και στο καταστατικό μας, ώστε να καταλάβουν κάποιοι ότι η κατανομή από εδώ και πέρα στους συνέδρους θα γίνεται βάσει της ετυμηγορίας του ελληνικού λαού για να μην έχουμε αυτά τα παραδείγματα. Που δεν είναι για να ευνοήσουν την περιφέρεια. Είναι γιατί υπάρχουν δήμοι που θα αδικηθούν κατάφωρα στο ίδιο το λεκανοπέδιο.

*Για τη διεύρυνση*

Και η αείμνηστη Φώφη Γεννηματά έφερε βουλευτές εν ενεργεία και άλλα στελέχη και τώρα έγινε το ίδιο. Το ΠΑΣΟΚ είναι ανοικτό. Όποιος θέλει να επιστρέψει σε αυτόν τον αγώνα, να έρθει. Με τον ίδιο τρόπο που έρχονταν και στελέχη τις προηγούμενες δεκαετίες. Δεν άλλαξε τίποτα. Αυτό που άλλαξε είναι ότι τώρα μπορούμε, όπως μπορούσαμε και παλαιότερα.