Στο Περιφερειακό Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής το βράδυ της Τσικνοπέμπτης ο Φωκίων Ζαΐμης

Την ώρα που οι περισσότεροι γιόρταζαν την Τσικνοπέμπτη μέχρι αργά το βράδυ, ο Φωκίωνας Ζαϊμης βρισκόταν στο Περιφερειακό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΠΕΚΕ): στην πρώτη γραμμή της Πολιτικής Προστασίας για να είναι όλοι ασφαλείς.

Λόγω της έντονης κακοκαιρίας που έπληττε την περιοχή, ο Αντιπεριφερειάρχης βρισκόταν επί ποδός, συντονίζοντας τις υπηρεσίες της πολιτικής προστασίας της Π.Ε. Αχαΐας (σ.σ. μια υπηρεσία 24/365) και παρακολουθώντας στενά την εξέλιξη των φαινομένων.

"Με αίσθημα ευθύνης και συνέπειας απέναντι στους πολίτες, βρισκόμαστε σε ετοιμότητα. Η έγκαιρη παρέμβαση είναι κυρίαρχος στόχος, όπου και όποτε χρειαστεί, ώστε να προληφθούν προβλήματα και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών. Με υπευθυνότητα και διαρκή παρουσία συνεχίζουμε το έργο της προστασίας των πολιτών», δήλωσε ο κ. Ζαΐμης.

Τέλος, ο κ. Φωκίων Ζαΐμης συνιστά στους πολίτες να επιδείξουν αυξημένη προσοχή, να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, ώστε να αποφευχθούν δυσάρεστες καταστάσεις σε περιόδους έντονης κακοκαιρίας.