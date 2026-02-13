«ΝΕΑ ΠΑΤΡΑ»: Καταγγελία για περιστατικά μαύρης εργασίας σε δημοτική αθλητική εγκατάσταση

Θέση για την υπόθεση που αφορά καταγγελίες περί μαύρης εργασίας σε δημοτική αθλητική εγκατάσταση της Πάτρας παίρνει με ανακοίνωσή της η δημοτική παράταξη «Νέα Πάτρα», θέτοντας ερωτήματα προς τη Δημοτική Αρχή σχετικά με τη διαχείριση των εγκαταστάσεων, τις οικονομικές εισφορές των αθλητικών σωματείων και τη νομιμότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Αναλυτικά στην ανακοίνωση αναφέρεται:

Η αποκάλυψη περιστατικών μαύρης εργασίας σε δημοτική αθλητική εγκατάσταση του Δήμου Πατρέων λαμβάνει πλέον διαστάσεις μείζονος πολιτικού και ηθικού ζητήματος.

Αντί η Δημοτική Αρχή να αναλάβει την ευθύνη που της αναλογεί και να δώσει σαφείς απαντήσεις στους πολίτες, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Αθλητισμού επιλέγει να περιφέρεται από ραδιοφωνικό σταθμό σε ραδιοφωνικό σταθμό, αναπαράγοντας ψευδείς ισχυρισμούς και πρόχειρες δικαιολογίες, επιχειρώντας να «ξεπλύνει» μια προφανή και καταγεγραμμένη παρανομία.

Την ίδια στιγμή παραμένει αναπάντητο ένα κρίσιμο ερώτημα που αφορά τη διαχείριση δημόσιου χρήματος: πού κατέληγαν επί σειρά ετών τα ποσά που κατέβαλλαν τα αθλητικά σωματεία για φύλαξη και καθαριότητα των εγκαταστάσεων;

Υπήρξε πραγματική παροχή υπηρεσιών;

Εκδόθηκαν τα προβλεπόμενα παραστατικά;

Αποδόθηκαν νόμιμα οι σχετικές εισφορές και υποχρεώσεις;

Η επικοινωνιακή διαχείριση δεν αναιρεί τα γεγονότα. Η μαύρη εργασία διαπιστώθηκε και καταγράφηκε επισήμως σε σχετικό έλεγχο. Η δε προσπάθεια συγκάλυψης συνιστά προσβολή προς τους εργαζομένους, τα σωματεία που καταβάλλουν χρήματα και την κοινωνία της Πάτρας στο σύνολό της.

Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η εκκωφαντική σιωπή του Δημάρχου, η οποία δημιουργεί εύλογα πολιτικά και ηθικά ερωτήματα.

Η Δημοτική Παράταξη ΝΕΑ ΠΑΤΡΑ απαιτεί άμεσα πλήρη και απόλυτη διαφάνεια, με:

• δημοσιοποίηση πλήρους λίστας εργαζομένων ανά δημοτική αθλητική εγκατάσταση

• στοιχεία συμβάσεων, καθηκόντων και αρμοδιοτήτων

• αναλυτική οικονομική αποτύπωση των εισπράξεων από τα σωματεία

• δημοσιοποίηση όλων των σχετικών παραστατικών για τα τελευταία δέκα έτη

Η υπόθεση αυτή δεν κλείνει με ραδιοφωνικές εμφανίσεις και επικοινωνιακά τεχνάσματα. Κλείνει μόνο με αλήθεια, λογοδοσία, παραιτήσεις των υπευθύνων και πλήρη απόδοση ευθυνών.

Δήλωση Νίκου Ι. Νικολόπουλου, Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης «ΝΕΑ ΠΑΤΡΑ»

«Οι πολίτες της Πάτρας δεν ανέχονται άλλη κοροϊδία. Όταν αποκαλύπτεται παρανομία σε δημοτικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν επικοινωνιακά τεχνάσματα ούτε υπεκφυγές. Απαιτούμε καθαρές απαντήσεις, πλήρη διαφάνεια και άμεση απόδοση ευθυνών. Η νομιμότητα δεν είναι επιλογή — είναι υποχρέωση. Η Πάτρα αξίζει διοίκηση με διαφάνεια, σεβασμό στους εργαζόμενους και υπευθυνότητα απέναντι στους δημότες.»