"Σφυροκόπημα" Ανδρουλάκη στη Βουλή – Μπαράζ τροπολογιών ΠΑΣΟΚ

Μιλώντας στη Βουλή επί του ν/σ του υπουργείου Εργασίας ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ -Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης κατέδειξε ότι η κυβέρνηση αναγκάστηκε σε εφαρμογή της ευρωπαϊκής οδηγίας —πολύ καθυστερημένα— για να ενισχύσει τις συλλογικές συμβάσεις. Ενώ το ΠΑΣΟΚ έχει αποδείξει την πίστη του στην αξία της συλλογικής διαπραγμάτευσης και του κοινωνικού διαλόγου:

-με την τροπολογία που είχε καταθέσει τον Οκτώβριο 2025, όπου πρότεινε την επαναφορά, της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, της μετενέργειας και της μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία. Κι αυτό διότι, χωρίς το όπλο της μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία η εργοδοτική πλευρά δεν έχει υποχρέωση να κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, άρα δεν μπορούν να ενισχυθούν ουσιαστικά οι συλλογικές συμβάσεις.

-καθώς και με δύο τροπολογίες για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού από τους κοινωνικούς εταίρους. Πέταξε μάλιστα το γάντι στην κυβέρνηση να την αποδεχτεί.

«Η χώρα πρέπει να αλλάξει όχι μόνο ταχύτητα αλλά και κατεύθυνση. Για αυτό, αγωνιζόμαστε για μια πολιτική αλλαγή που θα βάλει προμετωπίδα τις πολιτικές για μία δίκαιη εργασία και δίκαιη κατανομή του πλούτου της χώρας. Ένας αγώνας που θα φέρει αποτελέσματα, μόνο αν οι δικές σας πολιτικές μαζί με τη Νέα Δημοκρατία οδηγηθούν στην αντιπολίτευση» επέμεινε ο κ. Ανδρουλάκης ξεκαθαρίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ θα ψηφίσει τα άρθρα που ενσωματώνουν τις διαχρονικές του θέσεις , αλλά επί της αρχής καταψηφίζει, εφόσον η κυβέρνηση επιμένει σε ένα ημιτελές νομοθέτημα και απορρίπτει την τροπολογία μας για ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και δικαίωμα μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία.

Σχετικά με την υπόθεση που ερευνούν οι αρχές για τα προγράμματα επιμόρφωσης εργαζομένων ήταν ξεκάθαρος: «Ως ΠΑΣΟΚ, διαχρονικά και αξιακά σεβόμαστε το τεκμήριο αθωότητας κάθε πολίτη. Αφήνουμε τη Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Σε πολιτικό επίπεδο, όμως, έχουμε χρέος να στέλνουμε καθαρά μηνύματα στην κοινωνία. Κάτι που εμείς κάνουμε, ενώ εσείς ποτέ. Για αυτό, αναστείλαμε ακαριαία την κομματική ιδιότητα του κ. Παναγόπουλου, όπως έχουμε πράξει και σε οποιαδήποτε άλλη τέτοια περίπτωση. Και αυτή είναι η ηθική και η αξιακή μας διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία αλλά και με άλλα κόμματα».

Επιπλέον υπογράμμισε ότι είναι «υπόθεση των υπουργών της Νέας Δημοκρατίας» και ανέδειξε τις διαφορετικές και συγκρουσιακές τοποθετήσεις υπουργών της Νέας Δημοκρατίας που δίνει ο ένας τον άλλον σε έναν πόλεμο αντικρουόμενων εσωκομματικών συμφερόντων στη Νέα Δημοκρατία.

«Ο ένας λέει ότι τον καλύπτουμε γιατί είναι ένοχος και ο άλλος λέει ότι τον εκθέτουμε γιατί είναι αθώος. Και σε όλο αυτό το θέατρο του παραλόγου συμμετέχει και ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος. Ο κ. Μαρινάκης, που δηλώνει ότι δεν θα φορτωθεί η Νέα Δημοκρατία μια υπόθεση με πρωταγωνιστή ένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Τόσο μεγάλο άγχος έχετε για να κουκουλώσετε τις μεγάλες ευθύνες σας και σε αυτήν την υπόθεση;» αναρωτήθηκε.

Δείτε το απόσπασμα από την ομιλία Ανδρουλάκη στη Βουλή: