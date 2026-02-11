Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 12-2-2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΣΗΜΙΝΑ χήρα ΝΙΚ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 94
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 12-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΙ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΛΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΓΑΘΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΙΒΗΛΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
--------------
ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΛΑΚΗ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΔΙΔΑΧΟΥ
(ΕΤΩΝ 84)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 11.00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ ΚΟΜΠΗΓΑΔΙ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΛΑΚΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΛΑΚΗ
ΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΛΑΚΗΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΕΙΡΗΝΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
------------------
ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΝΝΑ (χήρα) ΣΠ.
ΜΩΡΑΪΤΗ
(ΕΤΩΝ 92)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 2.00 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΙΣΣΑΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΟΡΑΓΛΗ
Η ΑΔΕΛΦΗ: ΒΟΥΛΑ ΟΡΦΑΝΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
---------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΑΣ. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 71
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 12-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΥΓΕΣ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΟΥ : ΚΑΛΛΙΟΠΗ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΚΥΡΙΑΖΗ,
ΕΛΕΝΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ,
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
--------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
{ΝΙΚΟΛΑΟ ΕΛΕΥΘ. ΦΛΥΤΖΑΝΗ}
~•ΕΤΩΝ 75•~
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 12/2/2026 & ΩΡΑ 11 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΓΓΕΛΩΝ (Α') ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΣΙΜΕΛΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
--------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΔΗΜ. ΒΡΑΧΝΗ
~•ΕΤΩΝ 89•~
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 12/2/2026 & ΩΡΑ 3μ.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ (Β’) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΒΡΑΧΝΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ χήρα ΑΓΓΕΛ. ΜΑΥΡΟΪΔΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ χήρα ΙΩΑΝ. ΒΡΑΧΝΗ
Η ΕΓΓΟΝΗ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
--------------
