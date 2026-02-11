Back to Top
Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 12-2-2026

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΑΣΗΜΙΝΑ χήρα ΝΙΚ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ 

ΕΤΩΝ 94 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 12-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ. 

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ. 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΙ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΛΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΓΑΘΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΙΒΗΛΑΣ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ 

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ 

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

--------------

ΚΗΔΕΙA

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΛΑΚΗ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΔΙΔΑΧΟΥ

(ΕΤΩΝ 84)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  & ΩΡΑ 11.00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ ΚΟΜΠΗΓΑΔΙ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΛΑΚΗ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΛΑΚΗ

ΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΛΑΚΗΣ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΕΙΡΗΝΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ   

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

------------------

ΚΗΔΕΙA

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΝΝΑ (χήρα) ΣΠ.

ΜΩΡΑΪΤΗ

(ΕΤΩΝ 92)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  & ΩΡΑ 2.00 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΙΣΣΑΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΟΡΑΓΛΗ

Η ΑΔΕΛΦΗ: ΒΟΥΛΑ ΟΡΦΑΝΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ  

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

---------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΑΣ. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 71

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 12-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΥΓΕΣ.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΟΥ : ΚΑΛΛΙΟΠΗ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,

ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΚΥΡΙΑΖΗ,

ΕΛΕΝΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ,

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

--------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

{ΝΙΚΟΛΑΟ ΕΛΕΥΘ. ΦΛΥΤΖΑΝΗ}

~•ΕΤΩΝ 75•~

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 12/2/2026 & ΩΡΑ 11 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΓΓΕΛΩΝ (Α') ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΣΙΜΕΛΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ•

ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ (πλησίον σταδίου Παναχαϊκής)
Τηλ. 2610 430 141 • 6937 009 978 • 6989381813 • 6978 069 382.

--------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟ ΔΗΜ. ΒΡΑΧΝΗ

~•ΕΤΩΝ 89•~

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 12/2/2026 & ΩΡΑ 3μ.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ (Β’) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΒΡΑΧΝΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ χήρα ΑΓΓΕΛ. ΜΑΥΡΟΪΔΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ χήρα ΙΩΑΝ. ΒΡΑΧΝΗ

Η ΕΓΓΟΝΗ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ•

ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ (πλησίον σταδίου Παναχαϊκής)
Τηλ. 2610 430 141 • 6937 009 978 • 6989 381 813. • 6978 069 382.

--------------

