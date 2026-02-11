Πάτρα: Ποιες ώρες θα «κρατήσει» ο καιρός την Τσικνοπέμπτη;

Τρεις διαδοχικές κακοκαιρίες αναμένεται να επηρεάσουν την Πάτρα έως και την ερχόμενη Τρίτη, με τα φαινόμενα να ενδέχεται να είναι κατά τόπους έντονα και να δώσουν σημαντικά ύψη βροχής, σύμφωνα με τον γεωλόγο- προγνώστη καιρού Νικόλα Σερέτη.

Όπως επισημαίνει, η ατμοσφαιρική κυκλοφορία παραμένει αμετάβλητη τις τελευταίες εβδομάδες, ευνοώντας τη συνεχή διέλευση βαρομετρικών χαμηλών από τη χώρα μας, γεγονός που διατηρεί το σκηνικό αστάθειας, κυρίως στη δυτική Ελλάδα.

Αναλυτικότερα για την Πάτρα:

Βροχοπτώσεις, κατά τόπους ισχυρές, αναμένονται από το απόγευμα έως και τις πρωινές ώρες της Τετάρτης.

Πρόσκαιρη βελτίωση προβλέπεται από το πρωί έως το μεσημέρι της Τσικνοπέμπτης.

Νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται από το απόγευμα της Πέμπτης έως και το βράδυ της Παρασκευής.

Το Σάββατο ο καιρός θα παρουσιάσει γενική βελτίωση.

Από τις πρώτες ώρες της Κυριακής αναμένεται νέα μεταβολή, με βροχές που θα εκδηλώνονται κατά περιόδους έως και την Τρίτη.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν τους 14 με 15 βαθμούς Κελσίου και τις ελάχιστες να κυμαίνονται γύρω στους 8 με 10 βαθμούς στα πεδινά και παραθαλάσσια τμήματα.

Παράλληλα, υπάρχουν ενδείξεις -χωρίς ακόμη να υπάρχει απόλυτη βεβαιότητα- για βελτίωση του καιρού από την Τετάρτη και μέχρι το τριήμερο της Αποκριάς, χωρίς ωστόσο να αποκλείονται τοπικές και παροδικές βροχοπτώσεις.

Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται, καθώς το έδαφος στη δυτική Ελλάδα είναι ήδη κορεσμένο από τις συνεχείς βροχές των τελευταίων ημερών. Όπως τονίζεται, κάθε νέο κύμα κακοκαιρίας μπορεί να αποδειχθεί δυνητικά επικίνδυνο, αυξάνοντας τον κίνδυνο κατολισθήσεων και πλημμυρικών φαινομένων σε περιοχές με υψηλή τρωτότητα.