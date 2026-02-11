Back to Top
Αρόη: Ξαφνική «πλημμύρα» από εργασίες εγκατάστασης οπτικών ινών- ΒΙΝΤΕΟ

Τα νερά κατέκλυσαν το οδόστρωμα μέσα σε λίγα λεπτά

Αναστάτωση σημειώθηκε νωρίς το πρωί στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου, στην Αρόη, όταν κατά τη διάρκεια προγραμματισμένων εργασιών για την εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών, συνεργείο που εκτελούσε εκσκαφές προκάλεσε σοβαρή ζημιά σε κεντρικό αγωγό ύδρευσης.

Η βλάβη είχε ως αποτέλεσμα να εκτοξευτούν μεγάλες ποσότητες νερού με έντονη πίεση, μετατρέποντας μέσα σε ελάχιστα λεπτά το οδόστρωμα σε ποτάμι. Τα νερά κάλυψαν το δρόμο και τα πεζοδρόμια, προκαλώντας αναστάτωση σε κατοίκους και διερχόμενους οδηγούς

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Αρόη Βλάβη
Ειδήσεις