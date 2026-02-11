Αρόη: Ξαφνική «πλημμύρα» από εργασίες εγκατάστασης οπτικών ινών- ΒΙΝΤΕΟ

Τα νερά κατέκλυσαν το οδόστρωμα μέσα σε λίγα λεπτά
Αναστάτωση σημειώθηκε νωρίς το πρωί στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου, στην Αρόη, όταν κατά τη διάρκεια προγραμματισμένων εργασιών για την εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών, συνεργείο που εκτελούσε εκσκαφές προκάλεσε σοβαρή ζημιά σε κεντρικό αγωγό ύδρευσης.
Η βλάβη είχε ως αποτέλεσμα να εκτοξευτούν μεγάλες ποσότητες νερού με έντονη πίεση, μετατρέποντας μέσα σε ελάχιστα λεπτά το οδόστρωμα σε ποτάμι. Τα νερά κάλυψαν το δρόμο και τα πεζοδρόμια, προκαλώντας αναστάτωση σε κατοίκους και διερχόμενους οδηγούς
Οδοντωτός: Ξέμεινε πάλι - Ακινητοποιήθηκε συρμός με 85 άτομα στα Νιάματα
Πάτρα: Κλείνουν φούρνοι- Πάνω από τις μισές επιχειρήσεις σε οριακό σημείο- Προβλήματα και με τους ζαχαροπλάστες
Πάτρα- Τσικνοπέμπτη: Δεν θα γίνουν λόγω καιρού οι απογευματινές-βραδινές δράσεις
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr