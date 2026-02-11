«Αγώνας δρόμου» για τη δημιουργία προσωρινής παράκαμψης στην «111» μετά τη μεγάλη καθίζηση

Κομμένη στα δύο παραμένει η εθνική οδός Πατρών-Τριπόλεως, στο ύψος της Δίβρης Ηλείας, με τον δρόμο να παραμένει απροσπέλαστος, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας για τη διαμόρφωση προσωρινής παράκαμψης.

Οι κάτοικοι της περιοχής εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στις καθημερινές τους μετακινήσεις, αφού αναγκάζονται να διανύουν περισσότερα χιλιόμετρα ή να μεταφέρουν τρόφιμα και φάρμακα στα χέρια για να εξυπηρετηθούν. Σε «Οδύσσεια» έχει μετατραπεί και η καθημερινή μετακίνηση των μαθητών προς και από το σχολείο, που αναγκάζονται να ακροβατούν με τις τσάντες τους σε μια «νησίδα», που απέμεινε από τον κατεστραμμένο δρόμο…

Την περασμένη Παρασκευή είχαν εμφανιστεί τα πρώτα σημάδια καθίζησης με την κατάσταση να χειροτερεύει, ακόμη περισσότερο την Κυριακή, καθώς το οδόστρωμα υποχώρησε κι άλλο, με το βάθος της καθίζησης να έχει ξεπεράσει τα τρία μέτρα, σε μεγάλο μήκος του δρόμου.

Στόχος να αρθεί ο αποκλεισμός των κατοίκων της Δίβρης το συντομότερο δυνατόν, ενώ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η παράκαμψη αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί σε περίπου δέκα ημέρες, καιρού επιτρέποντος.

Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από το επαρχιακό οδικό δίκτυο στη διχάλα που βρίσκεται Ανατολικά του Πλατάνου και οδηγεί προς τις Κοινότητες Μάγειρα-Κοσκινά-Αρχαία Ολυμπία και αντιστρόφως. Την ίδια πορεία θα ακολουθήσουν και τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ.