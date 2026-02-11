Ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Τάκης Παπαδόπουλος στο 23ο Επενδυτικό & Χρηματιστηριακό Συνέδριο

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Γ’ φάση του 23ου Επενδυτικού & Χρηματιστηριακού Συνεδρίου που διοργάνωσε ο ΣΕΔ, υπό την αιγίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών και της Ένωσης Εισηγμένων Εταιρειών, με κεντρικό θέμα: «Χρηματιστηριακός Ορίζοντας 2026: Επενδύοντας στη Χρηματοοικονομική Παιδεία» το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026, στο ξενοδοχείο «Βυζαντινό» στην Πάτρα.

Σε μια κατάμεστη αίθουσα, νέοι της πόλης, φοιτητές και εκπρόσωποι της αγοράς συμμετείχαν ενεργά σε ένα συνέδριο που ανέδειξε τη σημασία της χρηματοοικονομικής γνώσης και των επενδυτικών προοπτικών για το μέλλον τους.

Κατά την τοποθέτησή του, ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας, κ. Τάκης Παπαδόπουλος, αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες της Περιφέρειας για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, επισημαίνοντας ότι, πέραν των χρηματοδοτικών εργαλείων του ΕΣΠΑ, έχουν τεθεί σε εφαρμογή ουσιαστικοί μηχανισμοί υποστήριξης του μικρού και μικρομεσαίου επιχειρηματία.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον Μηχανισμό Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, ο οποίος παρέχει δωρεάν πληροφόρηση, υποστήριξη και καθοδήγηση σε κάθε επιχείρηση της Δυτικής Ελλάδας για επενδυτικά σχέδια και δράσεις εξωστρέφειας. Παράλληλα, τονίστηκε η σημασία του Παρατηρητηρίου Διάγνωσης των Αναγκών Εργασίας, που προσφέρει πολύτιμα δεδομένα για την τοπική αγορά εργασίας, συμβάλλοντας στον σχεδιασμό κοινών δράσεων με τα Επιμελητήρια και τους παραγωγικούς φορείς, με στόχο τον μετασχηματισμό δεξιοτήτων και τη μείωση της αναντιστοιχίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας.

Τέλος, παρουσιάστηκε το νέο Γραφείο Εξωστρέφειας που δημιουργείται στη Δυτική Ελλάδα, στο πλαίσιο της συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών, της Enterprise Greece, της Export Credit Greece και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Μέσω του σχετικού μνημονίου συνεργασίας διασφαλίζεται ένας μόνιμος μηχανισμός διασύνδεσης των επιχειρήσεων της περιοχής με τις δομές οικονομικής διπλωματίας, ενισχύοντας την προώθηση τοπικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές.

Η επιτυχής διοργάνωση του Συνεδρίου επιβεβαιώνει τη δυναμική της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας ως κόμβου γνώσης, επενδύσεων και επιχειρηματικής ανάπτυξης, αναδεικνύοντας τη σημασία της χρηματοοικονομικής παιδείας για τη νέα γενιά και την πραγματική οικονομία, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.