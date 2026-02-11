Νέα Διοίκηση στον Φυσιολατρικό Σύνδεσμο Πατρών

Συνήλθε σε σώμα απο τις αρχαιρεσίες της 29ης Ιανουαρίου
Το νέο Δ.Σ. του Φυσιολατρικού Συνδέσμου Πατρών που συνήλθε σε σώμα απο τις αρχαιρεσίες της 29ης Ιανουαρίου έχει ως εξής, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση:
Πρόεδρος: Μίμης Κωνσταντίνος
Αντιπρόεδρος: Κολλιτσίδας Αθανάσιος
Γεν. Γραμματέας:Πηλίου Φωτεινή
Ταμίας: Κούτρα Σπυριδούλα
Έφορος τύπου και δημοσίων σχέσεων :Νικολακοπούλου Θεοδώρα
Έφορος εκδρομών:Μητρόπουλος Χρήστος
Έφορος Λέσχης: Κάντζαρη Ζαφειρία
Έφορος λαογραφικού και χορευτικού τμήματος:Σίνη Σουέλεν
Έφορος Υλικού :Λαμπροπούλου Ιωάννα.
