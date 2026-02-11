Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Νέα Διοίκηση στον Φυσιολατρικό Σύνδεσμο Πατρών

Νέα Διοίκηση στον Φυσιολατρικό Σύνδεσμο Πατρών

Συνήλθε σε σώμα απο τις αρχαιρεσίες της 29ης Ιανουαρίου

Το νέο Δ.Σ. του Φυσιολατρικού Συνδέσμου Πατρών που συνήλθε σε σώμα απο τις αρχαιρεσίες της 29ης Ιανουαρίου έχει ως εξής, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση:
Πρόεδρος: Μίμης Κωνσταντίνος
Αντιπρόεδρος: Κολλιτσίδας Αθανάσιος
Γεν. Γραμματέας:Πηλίου Φωτεινή
Ταμίας: Κούτρα Σπυριδούλα
Έφορος τύπου και δημοσίων σχέσεων :Νικολακοπούλου Θεοδώρα
Έφορος εκδρομών:Μητρόπουλος Χρήστος
Έφορος Λέσχης: Κάντζαρη Ζαφειρία
Έφορος λαογραφικού και χορευτικού τμήματος:Σίνη Σουέλεν
Έφορος Υλικού :Λαμπροπούλου Ιωάννα.

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα
Ειδήσεις
Κοινωνία
["\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1"]
820756
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις