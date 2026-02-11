Νέα Διοίκηση στον Φυσιολατρικό Σύνδεσμο Πατρών

Το νέο Δ.Σ. του Φυσιολατρικού Συνδέσμου Πατρών που συνήλθε σε σώμα απο τις αρχαιρεσίες της 29ης Ιανουαρίου έχει ως εξής, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση:

Πρόεδρος: Μίμης Κωνσταντίνος

Αντιπρόεδρος: Κολλιτσίδας Αθανάσιος

Γεν. Γραμματέας:Πηλίου Φωτεινή

Ταμίας: Κούτρα Σπυριδούλα

Έφορος τύπου και δημοσίων σχέσεων :Νικολακοπούλου Θεοδώρα

Έφορος εκδρομών:Μητρόπουλος Χρήστος

Έφορος Λέσχης: Κάντζαρη Ζαφειρία

Έφορος λαογραφικού και χορευτικού τμήματος:Σίνη Σουέλεν

Έφορος Υλικού :Λαμπροπούλου Ιωάννα.