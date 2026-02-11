Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πρέβεζα: Κατολισθήσεις από την βροχή απειλούν σπίτια και καταστήματα

Πρέβεζα: Κατολισθήσεις από την βροχή απε...

Μεγάλες καταστροφές στον Μύτικα

Συναγερμός έχει σημάνει στην περιοχή του Μύτικα στην Πρέβεζα, από τις συνεχείς βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών και τα εκτεταμένα φαινόμενα κατολισθήσεων και καθιζήσεων.

Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι τοπικές Αρχές για τις κατοικίες που βρίσκονται κοντά στη θάλασσα, καθώς οι συνεχιζόμενες βροχοπτώσεις έχουν εντείνει τη διάβρωση της ακτογραμμής, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους.

Μηχανήματα επιχειρούν στην περιοχή με στόχο τον περιορισμό των προβλημάτων και την αποκατάσταση των ζημιών.

Μεγάλες καταστροφές στον Μύτικα
Ιδιαίτερα σοβαρές είναι οι καταστροφές κοντά στην παραλία, όπου επιχείρηση που δραστηριοποιείται κατά τους θερινούς μήνες έχει υποστεί σημαντικές φθορές.

Το οδικό δίκτυο έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές, με τμήματα δρόμων να έχουν κυριολεκτικά καταρρεύσει.

Ο παραλιακός δρόμος που οδηγεί προς το χωριό του Μύτικα παραμένει κλειστός, καθώς το οδόστρωμα έχει διαλυθεί μετά τη μεγάλη κατολίσθηση που σημειώθηκε στο σημείο.

Τα συνεργεία εργάζονται εντατικά, ενώ αντίστοιχα προβλήματα καταγράφονται και στη δυτική πλευρά του οικισμού.

πηγή in.gr

Ειδήσεις Τώρα

Πού χτίζουν στην Πάτρα; Οι προνομιακές περιοχές- Ανάρπαστα τα μικρά οικόπεδα στο κέντρο

Καναδάς: Ο δράστης της επίθεσης σε σχολείο ενδεχομένως να είναι γυναίκα

Σε «RED CODE» Αχαΐα και Ηλεία, λόγω της επιδείνωσης του καιρού

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πρέβεζα Κατολισθήσεις Βροχή
Ειδήσεις
Κοινωνία
["\u03a0\u03c1\u03ad\u03b2\u03b5\u03b6\u03b1","\u039a\u03b1\u03c4\u03bf\u03bb\u03b9\u03c3\u03b8\u03ae\u03c3\u03b5\u03b9\u03c2","\u0392\u03c1\u03bf\u03c7\u03ae"]
820774
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις