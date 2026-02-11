Χάος, ξύλο και σοβαρά επεισόδια στην τουρκική Βουλή- ΒΙΝΤΕΟ

Πιάστηκαν στα χέρια βουλευτές του κυβερνώντος AKP και του αντιπολιτευόμενου CHP

Άναψαν, για μια ακόμα φορά, τα αίματα στην τουρκική Βουλή, καθώς πιάστηκαν στα χέρια βουλευτές του κυβερνώντος AKP και του αντιπολιτευόμενου CHP, κατά την ορκωμοσία των νέων υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών. Η συνεδρίαση στην Ολομέλεια της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης διεξήχθη σε κάθε άλλο παρά πολιτισμένο κλίμα, καθώς το σκηνικό συνέθεσαν εικόνες απείρου κάλλους με γροθιές και κλοτσιές μεταξύ βουλευτών, στο πλαίσιο της ορκωμοσίας του Ακίν Γκιουρλέκ ως υπουργού Δικαιοσύνης και του Μουσταφά Τσιφτσί ως υπουργού Εσωτερικών. Το CHP υποστήριξε ότι ο Γκιουρλέκ δεν μπορούσε να ορκιστεί, καθώς δεν είχε παραιτηθεί από τη θέση του γενικού εισαγγελέα, ενώ το AKΡ αντέδρασε υποστηρίζοντας ότι η διαδικασία είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα. Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, Μπεκίρ Μποζντάγ, δήλωσε ότι δεν υπήρξε διαδικαστική παρατυπία. Μετά ωστόσο την πρόσκληση του Μποζντάγ να ανέβει στο βήμα για να ορκιστεί ο Γκιουρλέκ, η κατάσταση ξέφυγε, με τους βουλευτές του CHP να κινούνται προς το σημείο όπου συνεπλάκησαν με τους συναδέλφους τους του AKP.

Η Βουλή μετατράπηκε σε ρινγκ, ενώ ο βουλευτής του AKP στην Άγκυρα, Οσμάν Γκιοκτσέκ, επιτέθηκε με γροθιά στον βουλευτή του CHP από τη Σανλιούρφα, Μαχμούτ Τανάλ. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες και εικόνες που είδαν το φως της δημοσιότητας, ο Τανάλ τραυματίστηκε στη μύτη και αιμορραγούσε. Παρά τα σοβαρά επεισόδια, ο Ακίν Γκιουρλέκ κατάφερε και ορκίστηκε εν μέσω της έντασης και αφού οι βουλευτές του AKP δημιούργησαν έναν προστατευτικό κλοιό γύρω του. Αμέσως μετά, στο βήμα ανέβηκε για να ορκιστεί και ο Μουσταφά Τσιφτσί.

