Πάτρα: Συνελήφθη ο νεαρός που με πιστόλι εκβίασε 22χρονο να ψευδομαρτυρήσει

Στα χέρια των αστυνομικών της Ασφάλειας Πατρών βρίσκεται ένας 24χρονος άνδρας, ο οποίος κατηγορείται για ένοπλη εισβολή και επίθεση σε βάρος 22χρονου μέσα στην οικία του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της 9ης Φεβρουαρίου, όταν ο κατηγορούμενος φέρεται να εισήλθε στο σπίτι όπου διαμένει ο 22χρονος και, επιδεικνύοντας πιστόλι, τον απείλησε ευθέως για τη ζωή του. Ακολούθησε έντονο επεισόδιο μεταξύ των δύο νεαρών, το οποίο κατέληξε –κατά την καταγγελία του θύματος– σε χειροδικία, με τον 24χρονο να τον χτυπά στο πρόσωπο, προκαλώντας του τραυματισμό.

Η υπόθεση καταγγέλθηκε άμεσα στις Αρχές και η Ασφάλεια Πατρών προχώρησε στη σχημάτιση δικογραφίας, ενώ μετά από έρευνες εντόπισε και συνέλαβε τον φερόμενο ως δράστη. Κατά τις ίδιες πηγές, το κίνητρο της επίθεσης φέρεται να σχετίζεται με προσπάθεια εκφοβισμού του 22χρονου, προκειμένου να καταθέσει ψευδώς σε ενδεχόμενη κλήση του από τις Αρχές για άλλη υπόθεση.

Σε βάρος του 24χρονου έχουν αποδοθεί κατηγορίες για διατάραξη οικιακής ειρήνης, απειλή, παράνομη βία, πρόκληση σωματικών βλαβών, εξύβριση, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα.