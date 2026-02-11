Η Χριστίνα Αλεξοπούλου για το Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο στο Πάος Αχαΐας

Η Χριστίνα Αλεξοπούλου, κατέθεσε ερώτηση για την άμεση επαναλειτουργία του Ολοήμερου Τμήματος στο Δημοτικό Σχολείο Πάος.

Η ανακοίνωση της Χριστίνας Αλεξοπούλου αναφέρει τα εξής:

Τη σημασία της απρόσκοπτης λειτουργίας του Ολοήμερου Τμήματος στο Δημοτικό Σχολείο, στο Πάος Αχαΐας, αναδεικνύει η τ. Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Βουλευτής ΝΔ Αχαΐας, Χριστίνα Αλεξοπούλου, καταθέτοντας Ερώτηση προς την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κα. Σοφία Ζαχαράκη.

Όπως επισημαίνει, παρότι η θέση εκπαιδευτικού καλύφθηκε με τοποθέτηση, η εκπαιδευτικός έλαβε νομίμως άδεια αμέσως μετά, με αποτέλεσμα το Ολοήμερο να παραμένει ανενεργό, καθώς για την εκ νέου τοποθέτηση απαιτείται νέα πίστωση από το Υπουργείο.

Η μη λειτουργία του Ολοήμερου δημιουργεί ουσιαστικές δυσκολίες στην καθημερινότητα των οικογενειών της περιοχής, οι οποίες στηρίζονται στη συγκεκριμένη δομή για τη φύλαξη, την εκπαιδευτική υποστήριξη και τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών τους, αλλά και για τη δυνατότητα ανταπόκρισης των γονέων στις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις, ιδίως σε μια ορεινή περιοχή με περιορισμένες εναλλακτικές δυνατότητες.

Στην ερώτησή της, η κα. Αλεξοπούλου υπογραμμίζει την ανάγκη έγκρισης της αναγκαίας πίστωσης για την άμεση τοποθέτηση εκπαιδευτικού, καθώς και τη σημασία ταχείας αντικατάστασης σε περιπτώσεις νόμιμων αδειών, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των Ολοήμερων Τμημάτων, ιδίως σε σχολικές μονάδες ορεινών περιοχών.

Αμέσως μετά την κατάθεση της ερώτησης, η Χριστίνα Αλεξοπούλου δήλωσε: «Η λειτουργία του Ολοήμερου Σχολείου στο Πάος αφορά άμεσα στην καθημερινότητα των παιδιών και των οικογενειών της περιοχής.

Γνωρίζω από κοντά -και ως μητέρα- πόσο σημαντικό είναι για τους γονείς να αισθάνονται ότι τα παιδιά τους βρίσκονται σε ένα ασφαλές και δημιουργικό σχολικό περιβάλλον, την ώρα που οι ίδιοι προσπαθούν να ανταποκριθούν στις επαγγελματικές και οικογενειακές τους υποχρεώσεις.

Ιδιαίτερα για τις οικογένειες ορεινών περιοχών, όπου οι επιλογές είναι περιορισμένες, το Ολοήμερο Σχολείο αποτελεί ουσιαστική στήριξη στην πράξη.

Με δεδομένο ότι η μέριμνα για τη στήριξη της οικογένειας και την παραμονή του πληθυσμού στην Περιφέρεια αποτελεί εθνική προτεραιότητα και συνδέεται άρρηκτα με τη διασφάλιση της πλήρους λειτουργίας βασικών εκπαιδευτικών δομών -ακόμη και όταν προκύπτουν υπηρεσιακές μεταβολές ή έκτακτες ανάγκες- η διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του Ολοήμερου Σχολείου στο Πάος είναι ζήτημα ισότητας, κοινωνικής συνοχής και έμπρακτης φροντίδας για κάθε παιδί και κάθε οικογένεια».