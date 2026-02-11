Back to Top
Κακοκαιρία: Χωρίς πλοία Ζάκυνθος και Κεφαλονιά

πηγή φωτογραφίας inkefalonia.gr

Όσοι προγραμματίζουν να ταξιδέψουν, καλό θα είναι να επικοινωνούν προηγουμένως με τις τοπικές λιμενικές αρχές

Σφοδρό κύμα κακοκαιρίας πλήττει Ζάκυνθο και Κεφαλονιά την Τετάρτη (11.02.2026). Αποτέλεσμα είναι να διακοπεί η ακτοπλοϊκή σύνδεση των δύο νησιών με την Κυλλήνη.

Λόγω της κακοκαιρίας σε Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, δεν έγιναν τα δρομολόγια των πλοίων από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη στις 18:30 και από Πόρο προς Κυλλήνη στις 19:30.

Αναμένεται να μην γίνουν τα δρομολόγια από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο στις 20:30 και Κυλλήνη προς Πόρο στις 21:45.

 

