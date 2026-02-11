O Kώστας Λογαράς στη συνάντηση της Λέσχης Ανάγνωσης της Εταιρείας Συγγραφέων

Η Λέσχη Ανάγνωσης της Εταιρείας Συγγραφέων, στη μηνιαία συνάντησή της που θα γίνει την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου και ώρα 18:00, θα καλωσορίσει τον συγγραφέα και μέλος της Εταιρείας μας Κώστα Λογαρά., με τον οποίο θα συζητήσουν για το βιβλίο του ΔΙΠΛΗ ΖΩΗ, εκδόσεις Καστανιώτη.



Καθώς η συνάντηση πέφτει Τσικνοπέμπτη, στο τέλος της συζήτησης θα προσφερθεί κι ένα ποτήρι κρασί. Υπενθυμίζεται ότι οι συναντήσεις, με συντονίστριες τη Ζέτα Κουντούρη και τη Λίλα Κονομάρα, γίνονται στα γραφεία της Εταιρείας, στο ιστορικό σπίτι της Διδώς Σωτηρίου, Κοδριγκτώνος 8, μία Πέμπτη απόγευμα κάθε μήνα, ώρα 18:00 – 20:00.