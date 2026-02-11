Δίνονται οι υποτροφίες «Δημήτριος Κ. Καλογερόπουλος» 2025

Για το έτος 2025 θα απονεμηθούν τρεις υποτροφίες των 1.500 € σε πρωτοετείς φοιτήτριες και φοιτητές με καταγωγή από την Αιγιάλεια που πέτυχαν την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια δημόσια εκπαίδευση.

Η αρμόδια επιτροπή παρέλαβε 11 αιτήσεις, συνεδρίασε και κατόπιν αξιολόγησης, ανέδειξε τους τρεις υπότροφους, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Αιγιαλείας και συνεχίζει:



Οι φετινοί δικαιούχοι είναι ένα κορίτσι και δύο αγόρια με επιδόσεις 19.500, 18.791 και 18.520 μορίων αντίστοιχα στις Πανελλαδικές εξετάσεις.

Οι υποτροφίες θα απονεμηθούν κατά την εκδήλωση του Δήμου μας.

Δήλωση Δημάρχου Αιγιαλείας Παναγιώτη Ανδριόπουλου:

«Η μεγάλη συμμετοχή και τα υψηλά μόρια αναδεικνύουν τη δυναμική των παιδιών μας και του τόπου μας.

Η Αιγιάλεια προχωρά όταν δίνει ευκαιρίες ιδίως σε νέους που ξεκινούν την ακαδημαϊκή τους καριέρα και κερδίζουν τη θέση τους στα δημόσια πανεπιστήμια.

Συγχαίρω όλους τους υποψηφίους και δεσμεύομαι ότι ο Δήμος θα είναι σύμμαχος στην πορεία τους.»

Οι υποτροφίες θεσπίστηκαν για να τιμούν διαχρονικά τη μνήμη του Δημήτρη Κ. Καλογερόπουλου, φωτίζοντας την προσωπική του διαδρομή από την αγροτική ρίζα στις σπουδές και στη δημόσια προσφορά.