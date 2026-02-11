Στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης τα στοιχεία που παρέλαβε το υπουργείο Παιδείας από ΑΠΘ και ΓΑΔΘ

Το υπουργείο αναμένει και το πόρισμα της ΕΔΕ που έχει εκκινήσει στο Ίδρυμα,
Το σύνολο των εγγράφων και δεδομένων που έφτασαν στο υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού σχετικά με τα συμβάντα της 7ης Φεβρουαρίου, διαβιβάζεται στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης, η οποία διενεργεί ήδη προκαταρκτική έρευνα.
Αυτό ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα, Τετάρτη, το υπουργείο Παιδείας, το οποίο έχει ήδη παραλάβει και μελετά τα στοιχεία που ζητήθηκαν και παρείχαν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης σχετικά με τα όσα συνέβησαν στις 7 Φεβρουαρίου.
Παράλληλα, όπως ανακοινώθηκε, το υπουργείο αναμένει και το πόρισμα της ΕΔΕ που έχει εκκινήσει στο Ίδρυμα, το οποίο θα αξιολογηθεί άμεσα, σε συνδυασμό με το σύνολο των λοιπών στοιχείων που έχουν τεθεί υπόψη του.
«Το υπουργείο επιφυλάσσεται για κάθε περαιτέρω ενέργεια που τυχόν απαιτηθεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, και υπογραμμίζει ότι η διερεύνηση θα είναι πλήρης, τεκμηριωμένη και ουσιαστική», αναφέρεται στο σχετικό δελτίο Τύπου. «Κάθε πτυχή η οποία μπορεί να αφορά ενέργειες ή και παραλείψεις θα εξεταστεί με νηφαλιότητα, πληρότητα και σεβασμό στις προβλέψεις και τις εγγυήσεις του νόμου 5224/25», καταλήγει η ανακοίνωση.
