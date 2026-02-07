Τα εφημερεύοντα φαρμακεία σε Πάτρα και Αχαΐα για σήμερα Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026

Φαρμακεία
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Πάτρας
08:00 πμ - 21:00 μμ
ΚΑΠΝΙΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 206 - ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 19 - ΣΤΡΥΜΩΝΟΣ ΑΓΥΙΑ
ΛΟΥΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 151 - ΓΟΥΝΑΡΗ ΜΠΕΡΤΣΟΥΚΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 72 - ΝΟΡΜΑΝ
ΝΙΚΟΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ
Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ 58 - ΚΟΥΜΑΝΙΩΤΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΓΟΥΝΑΡΗ 203 - Κ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 61 (ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ)
21:00 μμ - 02:00 πμ
ΖΙΩΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΕΛ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ 69 - ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΧΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ
ΤΡΙΩΝ ΝΑΥΑΡΧΩΝ 13 - ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
02:00 - 08:00
ΖΙΩΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΕΛ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ 69 - ΚΥΠΡΟΥ
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Δύμης
8:00-21:00
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 18 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 23932
21:00-08:00
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΛΙΣΣΟΣ ΤΗΛ.: 26930 71977
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Παραλίας
09:00-22:30
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 47 ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙ ΤΗΛ.: 2610-521.283
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Βραχνεΐκων
09:00-21:00
ΜΑΚΡΥΓΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Ι. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 22 (ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ) ΤΗΛ.: 2610-670.767 & 6949732564
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Ρίου
09:00-22:30
ΚΙΤΣΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΜΑΓΟΥΛΑ - ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΛ.: 2610-910775
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Μεσσάτιδας
09:00-22:30
ΓΕΡΑΝΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 70-ΟΒΡΥΑ ΤΗΛ. 2614-002.372
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Καλαβρύτων
09:00-22:30
ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΠΑΝΟΥ ΠΟΛΚΑ 13 ΤΗΛ.: 26920-23.047
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Νέου Ερινεού
09:00-21:00
ΠΟΥΛΙΚΑΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΜΑΡΕΣ ΤΗΛ.: 26910-31.403 & 6972446935
Διευρυμένο ωράριο
Δευ. & Τετ. : 08.30 - 14.30 Τρι. & Πεμ. & Παρ. : 8.30 - 14.30 & 17.30 - 21.00 Σαβ. : 9.00 - 14.30
Σ.Φ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α. - ΒΟΥΤΥΡΑΚΗ Μ. Ο.Ε.
ΠΛ. ΥΨΗΛΩΝ ΑΛΩΝΙΩΝ 16
ΣΚΡΕΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΛ. ΥΨΗΛΩΝ ΑΛΩΝΙΩΝ 10
ΚΟΤΣΙΡΙΛΟΥ Δ. - ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Γ. - ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Γ. Ο.Ε.
ΕΡΜΟΥ 38 - Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ
ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 73 & ΚΙΛΚΙΣ
ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΓΟΥΝΑΡΗ 113 - ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ (ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛ. ΛΟΥΤΡΩΝ)
ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΡΑΪΣΚΑKΗ 132 - ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΡΟΥΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΕΛΛ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ 4 - ΦΑΒΙΕΡΟΥ
ΚΑΡΑΚΑΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΟΥΝΑΡΗ 35 (παραπ. ΕΤΕ) & ΚΑΝΑΚΑΡΗ 184 (ΑΠΟ ΣΤΟΑ)
ΚΟΥΡΛΑΜΠΑΣ-ΠΕΦΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΠΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΛΟΥΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 151 - ΓΟΥΝΑΡΗ
ΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 40 & ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΙΩΝΙΑΣ 6
ΤΖΟΥΒΑΛΗΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ
ΙΩΝΙΑΣ 88 - ΠΟΝΤΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ
ΡΟΥΜΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΙΖΩΝΟΣ 139 - ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ
Σ.Φ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ - ΣΕΡΕΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Ο.Ε.
ΓΟΥΝΑΡΗ 45 - ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
ΚΟΛΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 36 & ΑΡΑΤΟΥ - ΠΛ.ΟΛΓΑΣ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΟΤΑΡΑ 133 ΑΓΥΙΑ
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 479 - ΙΕΡΟΘΕΟΥ
ΣΚΟΝΔΡΑ ΜΥΡΣΙΝΗ
ΓΟΥΝΑΡΗ 37 - ΚΑΝΑΚΑΡΗ
Σ.Φ. ΝΤΖΕΛΒΕ ΡΟΥΜΠΙΝΑ ΜΑΡΙΑ - ΚΑΠΝΙΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Ο.Ε.
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 206 - ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΜΑΙΖΩΝΟΣ 52 - ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΟΚΟΒΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ 31 ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙ - ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΕΙ
ΜΑΝΤΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 59 - ΡΑΔΙΝΟΥ
ΚΑΛΗΜΕΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 351 - ΤΣΑΜΑΔΟΥ
ΚΟΛΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΜΑΙΖΩΝΟΣ 94 & ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Σ.Φ. ΓΙΑΜΑ Α. - ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ. - ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Ο.Ε.
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 90
ΤΕΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΜΕΙΛΙΧΟΥ 171 Κ. ΣΥΧΑΙΝΑ ΕΝΑΝΤΙ ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΘΕΡ/ΡΙΟΥ
ΜΟΥΣΤΑΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 435 - Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ
ΜΑΛΑΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Α. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 118 - ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ
Σ.Φ. ΜΟΥΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΜΟΥΡΤΖΗΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΠΑΤΡΩΝ ΚΛΑΟΥΣ 30 ΛΑΓΓΟΥΡΑ
ΜΑΚΡΥΓΕΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΣ 42 - ΛΑΓΓΟΥΡΑ
ΚΑΤΣΙΝΑ ΕΛΕΝΗ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 309 - ΒΟΤΣΗ
ΚΩΣΤΗ ΠΑΝΩΡΑΙΑ
ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 26 - ΚΑΝΑΚΑΡΗ
ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 61 (ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ)
Σ.Φ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 58
ΠΛΙΑΚΟΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΕΛΛ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ - ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΜΠΕΡΤΣΟΥΚΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 72 - ΝΟΡΜΑΝ
ΠΡΟΣΕΛΕΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 34 - ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΙΛΚΙΣ
ΜΠΟΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 46
Σ.Φ. ΠΡΑΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΠΡΑΠΑ ΙΩΑΝΝΑ Ο.Ε.
ΓΟΥΝΑΡΗ 189 - ΒΟΤΣΑΡΗ
Δευ. & Τετ. : 08.30 - 21.00 Τρι. & Πεμ. & Παρ. : 8.30 - 14.30 & 17.30 - 21.00 Σαβ. : 8.00 - 20.00
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 44-46 & ΠΕΝΤΕ ΠΗΓΑΔΙΩΝ 2
Δευ. - Παρ. : 8.00 - 21.00 Σαβ. : 9.00 - 14.30
ΞΙΦΑΡΑ-ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ
ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ & ΚΟΡΙΝΘΟΥ 336
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 4 - ΑΘΗΝΩΝ (ΕΝΑΝΤΙ ΙΚΑ)
Δευ. - Παρ. : 8.00 - 21.00 Σαβ. : 8.00 - 20.00
ΑΓΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Υπ.Φαρμακοποιός)
ΓΛΑΥΚΟΥ 9, ΠΕΡΙΒΟΛΑ (ΕΝΤΟΣ ΣΤΟΑΣ PATRA MALL)
ΣΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Υπ.Φαρμακοποιός)
Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΑΘΗΝΩΝ 78
ΠΑΣΛΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΚΙΛΚΙΣ 41 & ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ
Δευ. & Τρ. & Πεμ. & Παρ. : 8.30 - 14.30 & 17.30 - 21.00 Τετ. : 8.30 - 14.30 Σαβ. : 9.00 - 14.00
Σ.Φ. ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 28 & ΦΩΚΑΙΑΣ
Δευ. - Παρ. : 8.00 - 21.00 Σαβ. : 9.00 - 20.00
ΒΙΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Υπ. Φαρμακοποιός)
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 44 - 48, ΠΛΗΣΙΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑ
Δευ. : 08.30 - 21.00 Τρι. : 8.30 - 14.30 & 17.30 - 21.00 Τετ. : 08.30 - 14.30 Πεμ. & Παρ. : 8.30 - 14.30 & 17.30 - 21.00 Σαβ. : 9.00 - 15.00
ΓΚΑΒΕΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ - ΚΥΠΡΟΥ 2
Δευ. - Παρ. : 8.00 - 14.30 & 17.30 - 21.00 Σαβ. : 9.00 - 20.00
ΡΑΓΓΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΝΘΕΙΑΣ 83 ΠΛΗΣΙΟΝ ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
