Πρωτοβουλία Προοδευτικών Πολιτών Αχαΐας με αναφορά στο κάλεσμα Τσίπρα: «Ζωή ή Επιβίωση; Εμείς λέμε Ζωή»

Την παρουσία και τη συμμετοχή τους στον δημόσιο διάλογο για τη διαμόρφωση μιας νέας προοδευτικής πρότασης δηλώνουν πολίτες της Αχαΐας, οι οποίοι συγκρότησαν πρόσφατα την «Πρωτοβουλία Προοδευτικών Πολιτών Αχαΐας».

Με ανακοίνωσή τους, αναφέρονται στο κάλεσμα του Αλέξη Τσίπρα για μια νέα πολιτική πορεία με κοινωνικές ρίζες και προοδευτικό πρόσημο, επισημαίνοντας ζητήματα όπως η ακρίβεια, η εργασιακή ανασφάλεια, η υποβάθμιση των δημόσιων αγαθών και τα κενά εκπροσώπησης που –όπως τονίζουν– δημιουργούνται στη σημερινή συγκυρία.

Ακολουθεί το πλήρες δελτίο Τύπου της Πρωτοβουλίας:

«Ζωή ή Επιβίωση; Εμείς λέμε Ζωή»

Ως μια ομάδα Προοδευτικών Πολιτών της Αχαΐας πριν λίγο καιρό αναλάβαμε μια πρωτοβουλία, δηλώνοντας το «παρών» στο κάλεσμα του Αλέξη Τσίπρα για μια προοδευτική πολιτική, για μια νέα πορεία της χώρας που αξίζει την εμπιστοσύνη της κοινωνίας, για μια ζωή που αξίζουμε.

Η αυξανόμενη διαρκώς διεύρυνση της ομάδας από τη μια, με αριστερούς και προοδευτικούς πολίτες που δεν βολεύονται και δεν αντέχουν άλλο τη νοσηρή καθημερινότητα που τείνει να παγιωθεί ως κανονικότητα, καθώς και η ανάληψη αντίστοιχων πρωτοβουλιών στη χώρα, με τις οποίες είμαστε σε επικοινωνία και συνεννόηση, μας γεμίζουν αισιοδοξία αφού με ταχύτατους ρυθμούς, όλο και περισσότεροι πολίτες επιθυμούν να συμβάλουν στην προσπάθεια αυτή.

Συνεχίζουμε λοιπόν, προχωράμε μπροστά, προχωράμε με όσους δεν βολεύονται, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε στην ομιλία του στα Γιάννενα, ο Αλέξης Τσίπρας καταθέτοντας μια σειρά από 7 προτάσεις για το μέλλον της Ελληνικής Περιφέρειας, που μέρα με τη μέρα ερημώνει:

«Δεν απευθύνομαι σε όλους, γιατί εξαιρώ τους βολεμένους. Απευθύνομαι σε όσους δεν την “παλεύουν άλλο”. Οι πολλοί, έχουμε ανάγκη από μεγάλες τομές, ρήξεις».

Η ακρίβεια, η ανασφάλεια στην εργασία, η υποβάθμιση των δημόσιων αγαθών, η απουσία δικαιοσύνης και η απαξίωση της πολιτικής και εν τέλει της Δημοκρατίας, δημιουργούν επικίνδυνα κενά εκπροσώπησης. Κενά που, αν δεν καλυφθούν έγκαιρα από μια πειστική προοδευτική πρόταση, θα επιχειρήσουν να τα καταλάβουν η δημαγωγία και οι ακροδεξιές ρητορικές.

Σε αυτό το περιβάλλον, η πρωτοβουλία και το πολιτικό σχέδιο του Αλέξη Τσίπρα λειτουργούν ως καταλύτης. Όχι μόνο ως εγγύηση επιτυχίας, αλλά και ως αναγκαία προϋπόθεση για να ξαναβρεί η κοινωνία την ελπίδα ότι «κάτι μπορεί να αλλάξει».

Εμείς λοιπόν δεν την παλεύουμε άλλο. Και να είστε σίγουροι πως είμαστε πολλοί!

Δεν μπορούμε λοιπόν και δεν πρέπει να απουσιάζουμε από αυτή την προσπάθεια, αλλά επιβάλλεται να συμβάλουμε όσο μπορούμε πιο ουσιαστικά στη διαμόρφωση ενός νέου προοδευτικού λόγου με ρίζες στην κοινωνία και το βλέμμα στο μέλλον.

Διότι μόνο με τη συμμετοχή των απλών πολιτών, των ανθρώπων του μόχθου, της εργασίας, της επιστήμης, του πολιτισμού, της αυτοδιοίκησης, και όχι των βολεμένων μπορούμε να πετύχουμε την ανατροπή της λαίλαπας που εδώ και 7 χρόνια λυμαίνεται την πατρίδα μας.

Το ζητούμενο, όμως, δεν είναι η ανακύκλωση του χθες, αλλά η οικοδόμηση του αύριο με δημοκρατικές διαδικασίες, με σοβαρό και εφαρμόσιμο αλλά και φιλολαϊκό πολιτικό σχέδιο για τη χώρα, με καθαρή πολιτική διακήρυξη που θα δίνει απαντήσεις στα πραγματικά προβλήματα της κοινωνικής πλειοψηφίας.

Δεν μένουμε θεατές – συμμετέχουμε.

Επιλέγουμε τη ζωή και προχωράμε μπροστά.

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΣΚΕΙΤΑΙ

Πρωτοβουλία Προοδευτικών Πολιτών Αχαΐας