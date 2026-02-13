Μεσολόγγι: Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και συνελήφθη

Στο Μεσολόγγι συνελήφθη άνδρας για οδήγηση χωρίς άδεια, έπειτα από τροχονομικό έλεγχο.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στο Μεσολόγγι, από αστυνομικούς της ΟΕΠΤΑ του Τμήματος Τροχαίας Μεσολογγίου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε τροχονομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε αυτοκίνητο στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης, διότι του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο για τροχονομική παράβαση.