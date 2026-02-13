Μεσολόγγι: Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και συνελήφθη

Τι αναφέρει η αστυνομία για το περιστατικό
Στο Μεσολόγγι συνελήφθη άνδρας για οδήγηση χωρίς άδεια, έπειτα από τροχονομικό έλεγχο.
Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:
Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στο Μεσολόγγι, από αστυνομικούς της ΟΕΠΤΑ του Τμήματος Τροχαίας Μεσολογγίου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε τροχονομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε αυτοκίνητο στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης, διότι του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο για τροχονομική παράβαση.
Πάτρα: Αντιστροφή ρόλων στις αποκριάτικες στολές- Κλεοπάτρα και Squid Game τα παιδιά- Μπανάνα και υπερήρωες οι μεγάλοι
«Εφιάλτης» για τα νοικοκυριά οι τιμές σε μοσχάρι και σοκολάτα
Επιδημία οι καταρρεύσεις παλιών κτιρίων στην Πάτρα- Επιδεινώνεται η κατάσταση λόγω βροχών-Κίνδυνος για περαστικούς
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr