ΠΑΣΟΚ Αχαΐας: Παρών ξανά στις εκλογές των Νοσοκομειακών Γιατρών

Με επίσημη ανακοίνωσή της, η Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ Αχαΐας συγχαίρει τους τέσσερις γιατρούς που στελέχωσαν το ψηφοδέλτιο της παράταξης στις εκλογές των Νοσοκομειακών Γιατρών του Νομού, υπογραμμίζοντας ότι, παρά το εκλογικό αποτέλεσμα, η επιστροφή της παράταξης στα δημόσια νοσοκομεία σηματοδοτεί μια νέα αρχή.

Η ανακοίνωση αναφέρει: "Η Νομαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ Αχαΐας θέλει να συγχαρεί τους 4 συντρόφους γιατρούς που ανέλαβαν την πρωτοβουλία της καθόδου της παράταξης μας (ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΑΧΑΪ́ΑΣ) στις εκλογές των Νοσοκομειακών Γιατρών του Νομού Αχαΐας για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια.

Ο Βάλσαμος Ανδρέας (ΠΓΝ ΠΑΤΡΩΝ), ο Καπράλος Σπύρος (ΓΝ ΠΑΤΡΩΝ), η Λουκοπούλου Παρασκευή (ΓΝ ΠΑΤΡΩΝ) & ο Μουλίτα Φράνκο (ΓΝ ΑΙΓΙΟΥ) στελέχωσαν το ψηφοδέλτιο της παράταξης μας και έδωσαν ένα σύντομο αλλά έντιμο αγώνα θέτοντας στο δημόσιο διάλογο το διακύβευμα της ιδεολογικής μας κατεύθυνσης ως προς το ΕΣΥ αλλά και τις διεκδικήσεις των εργαζομένων γιατρών.

Ο Διπλασιασμός των Αποδοχών, οι μαζικές προσλήψεις νέων γιατρών, η μονιμοποίηση επικουρικών γιατρών & το τέλος στα εντέλλεσθε των μετακινήσεων και των υπερβάσεων του ωραρίου αποτελούν τις κύριες διεκδικήσεις της παράταξης μας για τους συναδέλφους γιατρούς των νοσοκομείων.

Η παράταξη μας δυναμώνει μέρα με την ημέρα και ανοίγεται στην κοινωνία για να αποτελέσει το αντίπαλο δέος απέναντι στην σημερινή κυβέρνηση.

Κάποιοι μπορεί να μετέφρασαν τις 25 ψήφους της παράταξης μας και το μικρό ποσοστό ως μεγάλη ήττα και αποτυχία του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές των νοσοκομειακών γιατρών.

Η μόνη μας αποτυχία ήταν η απουσία μας όλα αυτά τα χρόνια από τα τεκταινόμενα στα δημόσια νοσοκομεία. Μπορεί να μην καταφέραμε να εκλέξουμε εκπρόσωπο στο 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο αλλά δώσαμε το πολιτικό μας στίγμα.

Θα συνεχίσουμε τις δημόσιες παρεμβάσεις μας σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινότητας που αφορούν την Δημόσια Υγεία στο νομό Αχαΐας".