Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πύργος: Τροχαίο ατύχημα στην Πύργου- Αρχαίας Ολυμπίας- Το δεύτερο σε 24 ώρες

Πύργος: Τροχαίο ατύχημα στην Πύργου- Αρχ...

Ο οδηγός του οχήματος έχασε τον έλεγχο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (13/02) στην Ηλεία, στην εθνική οδό που συνδέει τον Πύργο με την Αρχαία Ολυμπία, λίγο μετά τη διασταύρωση του Αγίου Γεωργίου στον Πύργο.

Σύμφωνα με το patrisnews.com, ο οδηγός του οχήματος έχασε τον έλεγχο κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να εκτραπεί της πορείας του και να προσκρούσει στις προστατευτικές μπάρες.

Ευτυχώς, από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ την ώρα του ατυχήματος δεν διέρχονταν άλλα οχήματα από το σημείο, γεγονός που συνέβαλε στο να αποφευχθούν σοβαρότερες συνέπειες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για το δεύτερο τροχαίο που καταγράφεται την ίδια ημέρα στον συγκεκριμένο δρόμο, καθώς είχε προηγηθεί ακόμη ένα συμβάν το πρωί.

 

Ειδήσεις Τώρα

Τραγωδία στη Λούτσα: Πώς έγινε το τροχαίο δυστύχημα με τον νεκρό 15χρονο

Πάτρα: Ποιο ιστορικό φαρμακείο κατεβάζει ρολά μετά από 70 χρόνια;

Αγρίνιο: Κανένα ίχνος της 80χρονης- Με drones και πεζοπόρο οι έρευνες

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Πύργος Τροχαίο ατύχημα
Ειδήσεις
Κοινωνία
["\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1","\u03a0\u03cd\u03c1\u03b3\u03bf\u03c2","\u03a4\u03c1\u03bf\u03c7\u03b1\u03af\u03bf \u03b1\u03c4\u03cd\u03c7\u03b7\u03bc\u03b1"]
821085
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις