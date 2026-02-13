Back to Top
Παναγόπουλος σε ΠΑΣΟΚ: Δεν παραιτούμαι- Με εξέλεξαν χιλιάδες εργαζόμενοι και όχι κάποια κομματική επιτροπή

Παναγόπουλος σε ΠΑΣΟΚ: Δεν παραιτούμαι- ...

Ο Παναγόπουλος επιμένει στην υποψηφιότητα για την προεδρία της ΓΣΕΕ

Ο Γιάννης Παναγόπουλος αρνείται να παραιτηθεί από την προεδρία της ΓΣΕΕ, όπως τον κάλεσε νωρίτερα η Πολιτική Γραμματεία της ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ, απαντώντας με γραπτή δήλωση στο κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη.

«Δεν αντιδικώ με το κόμμα μου. Με βρίσκει σύμφωνο το σύνολο του σχεδίου αποφάσεων της ΚΟΕΣ. Οφείλω όμως να υπογραμμίσω ότι στη θέση που υπηρετώ δεν με εξέλεξε καμία κομματική επιτροπή, αλλά χιλιάδες εργαζόμενοι που εμπιστεύτηκαν τη φωνή και τους αγώνες μας. Εκείνοι είναι οι μόνοι αρμόδιοι να αποφασίσουν για την πορεία μου συνδικαλιστικά, γιατί η παράταξη που ηγούμαι δεν αποτελεί κομματική προέκταση, αλλά είναι αυτόνομη και ακηδεμόνευτη» αναφέρει ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ που εμπλέκεται στο σκάνδαλο με τα προγράμματα κατάρτισης και προσθέτει: «Στόχος μου να οδηγήσω την παράταξή της οποίας ηγούμαι, την ΠΑΣΚΕ, σε ένα ακόμη νικηφόρο συνέδριο. Μοναδική μου μέριμνα είναι η ενότητα, η υπεράσπιση των δικαιωμάτων και η ενίσχυση μιας μεγάλης, μαχητικής παράταξης που υπηρετεί σταθερά τα συμφέροντα του κόσμου της μισθωτής εργασίας».

