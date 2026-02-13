Τέμπη: Οργή συγγενών στη δίκη για τα βίντεο- Εξώδικο στην εισαγγελέα και μήνυση στον Καπερνάρο

Μια ακόμα συνεδρίαση της δίκης που αφορά το βιντεοληπτικό υλικό για την τραγωδία των Τεμπών έφτασε στο τέλος της, με την επόμενη συνάντηση να ορίζεται για τις 24 Φεβρουαρίου.

Η πλευρά των θυμάτων εξέφρασε για άλλη μια φορά την έντονη δυσαρέσκειά τους, καταγγέλλοντας συστηματικές προσβολές προς την πλευρά τους. Παράλληλα, έκαναν λόγο για σκόπιμες κωλυσιεργίες και ακυρώσεις διαδικασιών, υποστηρίζοντας ότι αυτές γίνονται με τις «ευλογίες της κυβέρνησης».

Στο επίκεντρο της τρέχουσας αντιπαράθεσης βρέθηκαν η εισαγγελέας κ. Παπαϊωάννου σχετικά με το κρίσιμο ζήτημα των εκταφών, ο κ. Τσαντσαράκης, υπεύθυνος της Interstar, για τις διαπιστωμένες ανωμαλίες στον χειρισμό του βιντεοληπτικού υλικού, καθώς και ο συνήγορός του, κ. Καπερνάρος. Σύμφωνα με τις δηλώσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου, έχουν ήδη ξεκινήσει νομικές ενέργειες εναντίον του κ. Καπερνάρου, λόγω των προσβολών που φέρεται να εξαπέλυσε εις βάρος του Πάνου Ρούτσι.

Όπως μεταδίδει το onlarissa.gr, «φως» η Μαρία Καρυστιανού δήλωσε: «Πάθαμε ό,τι πάθαμε, παραλάβαμε τα παιδιά μας σε σακούλες, αλλά τα αιτήματα μας λέει δεν ήταν σωστά. Άρα δικαίως, ο ΟΣΕ και η Interstar, τα κατέστρεψαν, τα μπάζωσαν, τα εξαφάνισαν, τα διέγραψαν. Αυτό που ζούμε είναι αδιανόητο. Και επειδή έχουμε και πολλά μέτωπα να αντιμετωπίσουμε, καταθέσαμε σήμερα με τον κύριο Ψαρόπουλο εξώδικο στην κυρία Παπαϊωάννου, που είναι η επίλεκτη εισαγγελέας για το θέμα των εκταφών, η οποία επί πέντε μήνες μας κοροϊδεύει. Φτάσαμε λοιπόν Φλεβάρη του 2026 για ένα έγκλημα που τελέστηκε το 2023, πριν από τρια χρόνια, για να μας πει η κυρία Παπαϊωάννου ότι δεν μελέτησε καν το υπόμνημα που της στείλαμε από τον Οκτώβριο του ’25, στο οποίο καθίσαμε και κάναμε απίστευτη δουλειά, απίστευτη έρευνα, βρίσκοντας όλα όσα πρέπει να γίνουν σε επίπεδο τοξικολογικών εξετάσεων.

Κάναμε δηλαδή τη δική τους δουλειά. Και έρχεται πέντε μήνες μετά η κυρία Παπαϊωάννου να μας πει ότι δεν τα είδε καν, και ότι ουσιαστικά πρώτο μέλημα της είναι να καθίσει να δει αν θα βρει εργαστήρια εδώ, τα οποία όλα έχουν ανακοινώσει ότι δεν μπορούν να γίνουν οι ειδικές εξετάσεις. Είναι όλες οι εξετάσεις που πρέπει να γίνουν τώρα, τρία χρόνια μετά, τοξικολογικές, αλλά και τα εργαστήρια που μπορούν να κάνουν αυτές τις πολύ εξειδικευμένες εξετάσεις, ακριβώς διότι μετά το πέρας τόσου και τόσου μεγάλου χρονικού διαστήματος δεν μπορούν εύκολα να ανευρεθούν αυτά που πρέπει να ελεγχθούν, με αποτέλεσμα να είναι περιορισμένος ο αριθμός των εργαστηρίων στα οποία μπορούμε να απευθυνθούμε. Αυτά τα έχει στα χέρια της η κυρία Παπαϊωάννου και μας κοροϊδεύει. Άρα αυτό καθυστερεί και τις εκταφές. Φανταστείτε λοιπόν, τρία χρόνια μετά, πόσο φοβούνται για το τι θα αποκαλύψουν τα οστά των παιδιών μας».

Ακολούθως, η βασική συνήγορος των θυμάτων, Ζωή Κωνσταντοπούλου επισήμανε: «Στη σημερινή διαδικασία άρχισε να ξετυλίγεται ένα πάρα πολύ βρώμικο κουβάρι. Το κουβάρι που… αναδεικνύει και καταδεικνύει ότι στο εδώλιο του κατηγορουμένου δεν κάθονται απλώς τρία πρόσωπα. Στο εδώλιο του κατηγορουμένου της συγκάλυψης του εγκλήματος των Τεμπών κάθεται η ίδια η κυβέρνηση, η οποία χρησιμοποιεί τη δικογραφία της κυρίας ανάκρισης, η οποία εργαλειοποιεί και ενεργοποιεί δικά της εντεταλμένα πρόσωπα, η οποία έμφοβη προσπαθεί να μην απολογηθεί για όλα όσα αποκαλύφθηκαν.

Είναι… αδιανόητο το γεγονός ότι ο Καπερνάρος, ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου της Νέας Δημοκρατίας στην Αττική, ο συνήγορος που προσκόμισε πλαστά βίντεο για να αποπροσανατολίσει τις έρευνες, σήμερα επικαλέστηκε ότι είναι συνήγορος κάποιου άγνωστου κατηγορουμένου στην κυρία ανάκριση και χρησιμοποίησε έγγραφα αυτής χωρίς να έχει έγκριση αυτού του φερόμενου κατηγορουμένου.

Ο άγνωστος κατηγορούμενος δεν είναι άλλος από τον κύριο Μητσοτάκη. Ο άγνωστος κατηγορούμενος δεν είναι άλλος από την ίδια την κυβέρνηση, που έχει πέσει μονή διπλή για να μη γίνει αυτή η δίκη και σήμερα με κόλπα αλλά και με… αισχρές προσβολές προς τις οικογένειες προσπάθησε να αποτρέψει την αποκάλυψη των στοιχείων και να διακόψει για άλλη μια φορά τη δίκη.

Για τη συμπεριφορά του συγκεκριμένου προσώπου, του Καπερνάρου, έχω εντολή από τον Πάνο Ρούτσι να προβούμε σε μηνύσεις γιατί η ακραία προσβολή του αγώνα ενός πατέρα που παραλίγο να χάσει τη ζωή του διεκδικώντας αλήθεια και δικαιοσύνη για το παιδί του, δεν είναι δικαίωμα κανενός εντεταλμένου, κανενός εντολοδόχου, κομιστή, περιφερειακού άρχοντα και συνηγόρου. Η… υποτίμηση του αγώνα των γονιών είναι ακραία και χυδαία πράξη. Είναι ύβρις. Οι οικογένειες εδώ και… 4 μήνες πια παρακολουθούν την εισαγγελική και τη δικαστική αρχή να προσπαθούν να αναστρέψουν την απόφαση πλήρους διερεύνησης. Οι εκταφές δεν έχουν διεξαχθεί διότι τις παρακολουθεί η κυβέρνηση.

Και την ίδια ώρα επιχειρεί τη συστηματική λοιδορία των γονιών, με προσβολές ακόμη και στον αγώνα τους. Το «πήγαινε να κάνεις καμιά απεργία» είναι φράση που δείχνει το επίπεδο του κυρίου Μητσοτάκη. Με το «πήγαινε να κάνεις καμιά απεργία» αντιμετωπίζει τον πατέρα – σύμβολο του αγώνα για τη δικαίωση των παιδιών και των θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών. Εμείς σε αυτή την υπόθεση θα προχωρήσουμε μέχρι τέλους. Είναι… υποχρέωση ηθική. Είναι υποχρέωση ανθρώπινη.

Και… θέλω μέσα από όλη αυτή την αγανάκτηση που σας μεταδίδουμε να σας μεταδώσω και ένα μήνυμα: ο αγώνας αυτός θα δικαιωθεί. Δεν υπάρχει περίπτωση καμία περίπτωση να σταματήσουμε αν δεν υπάρξει πλήρης δικαίωση. Σήμερα αποκαλύψαμε ότι οι συνήγοροι των κατηγορουμένων εδώ είναι συνήγοροι της κυβέρνησης και εντεταλμένα πρόσωπα. Κάθε μέρα θα αποκαλύπτουμε τις βρώμικες πτυχές αυτής της συγκάλυψης και όταν έρθει η ώρα θα κάτσουν στο εδώλιο του κατηγορουμένου οι πραγματικοί κατηγορούμενοι: ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Καραμανλής, ο κύριος Τριαντόπουλος και όλοι οι εμπλεκόμενοι που σήμερα νομίζουν και βολεύονται ότι κατέχουν την εξουσία και τη δικαιοσύνη.

Για τους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς που παίρνουν εντολές και ακόμη και σήμερα εμποδίζουν τη διερεύνηση, θα έρθει η ώρα και αυτοί να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Τη δικαιοσύνη την πραγματική, όχι την εντεταλμένη και διορισμένη. Τη δικαιοσύνη που υπηρετεί το Σύνταγμα και το δικαίωμα κάθε ανθρώπου να προστατεύεται η ζωή του όταν βρίσκεται στη χώρα αυτή, να μην αφαιρείται η ζωή του όταν παίρνει το τρένο, όταν εργάζεται σε ένα εργοστάσιο, όταν απλώς περπατά στο δρόμο, όταν παίρνει το αεροπλάνο».

Εν συνεχεία η συνάδελφος της, Μαίρη Χατζηκωνσταντίνου: «Έχει χαθεί ο σεβασμός και η αξιοπρέπεια κάποιων ανθρώπων. Μετά από κάποιες δηλώσεις συναδέλφων αναφορικά με σεσημασμένους θορυβοποιούς και βεβαίως όταν αυτό απευθύνεται στους συνηγόρους της πολιτικής αγωγής, θλίβομαι βαθύτατα, γιατί σήμερα διαπιστώσαμε ότι έγινε μία προσπάθεια από τις ερωτήσεις της υπεράσπισης σε βάρος του κυρίου Ψαρόπουλου, όχι για να αποδομηθεί οτιδήποτε υπάρχει στη δικογραφία, αλλά για να αποδομηθεί ο άνθρωπος Ψαρόπουλος που έχασε την κόρη του.

Πρέπει να ξέρει ο κόσμος, ότι προσκομίστηκαν έγγραφα τα οποία έπρεπε να μας εξηγήσει η πλευρά του κυρίου Τσαντσαράκη πώς περίμεναν στην κατοχή τους. Γιατί εδώ σήμερα δικάζουμε μία υπόθεση στην οποία ο βασικός ισχυρισμός του κυρίου Τσαντσαράκη είναι ότι σύμφωνα με τα προσωπικά δεδομένα, πρέπει να κρατούνται 15 ημέρες μόνο, άρα δεν έχει υποχρέωση και δεν υπάρχει αδίκημα. Θα πρέπει να μας πει ο κύριος Τσαντσαράκης πώς προσκόμισε και επικαλέστηκε κατά την εξέταση του κυρίου Ψαρόπουλου έγγραφα τα οποία δεν τα είχε στην κατοχή του νόμιμα γιατί δεν ήταν διάδικος. Η κυρία εισαγγελέας επ’ αυτού του αιτήματος το οποίο υποβάλαμε οι συνήγοροι της υπεράσπισης της κατηγορίας, διέταξε την επόμενη δικάσιμο να προσκομίσει ο συνήγορος του κυρίου Τσαντσαράκη την έγγραφη συναίνεση και φυσικά ζητήσαμε και εμείς το όνομα του διάδικου ο οποίος μοιράζει ένθεν και εκείθεν έγγραφα της κυρίας δικογραφίας χωρίς να έχει αυτό το δικαίωμα».

Ο πατέρας θύματος στο δυστύχημα των Τεμπών, Χρήστος Τηλκερίδης αγανακτισμένος και φορτισμένος σημείωσε: «Σήμερα είχαμε μια αντιμετώπιση από την κ. Παπαϊωάννου που δεν ξέρουμε τι γίνεται με τη δικαιοσύνη απέναντί μας. Είναι μαζί μας ή είναι απέναντί μας. Να μας το πούνε να το ξέρουμε. Πήγαμε με τους δικηγόρους να καταθέσουμε κάτι αιτήματα και μια μήνυση και δεν μας δέχθηκε καν».

Επιπρόσθετα, ο Δημήτρης Σκαρίπας, δικηγόρος θυμάτων των Τεμπών, επισήμανε: «Θα σας πω το εξής, μονολεκτικά: Τα πρόσωπα τιμούνε τους θεσμούς. Οι θεσμοί τιμώνται δια των προσώπων. Η κ. Παπαϊωάννου είναι μία από τις λειτουργούς, σε εισαγωγικά της ελληνικής δικαιοσύνης, προϊσταμένη της εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας η οποία ευτελίζει και καταρρακώνει τον θεσμό της εισαγγελίας».

«Προφανώς υπάρχει ζήτημα ουσίας από την υπεράσπιση (σ.σ. η αναφορά έγινε για τον συνήγορο του κ. Τερεζάκη), δήλωσε ο δικηγόρος και πατέρας θύματος Αντώνης Ψαρόπουλος, υπογραμμίζοντας όντας συναισθηματικά φορτισμένος πως: «επί της ατμόσφαιρας της οποίας φρόντισε να δημιουργηθεί από τη συγκεκριμένη πλευρά συνηγόρου υπεράσπισης, όντως υπήρξε ένταση η οποία εκτιμώ ότι είναι σκόπιμη, λόγω ένδειας επιχειρημάτων από τη συγκεκριμένη πλευρά που εκπροσωπεί τον κ. Τερεζάκη.

Μας έχει συνηθίσει πλέον η συγκεκριμένη υπεράσπιση να δημιουργεί εντάσεις και να χρησιμοποιεί άκρως προσβλητικές εκφράσεις κατά εμού του ιδίου, όπως και όλων των συγγενών και των συνηγόρων υποστήριξης. Όπως ότι είναι μυθεύματα, ότι εγώ προσωπικά λέω ψέματα, ότι τα έχω πλάσει από το μυαλό μου και μάλιστα αμφισβήτησε ευθέως και την αξιοπιστία μου. Προφανώς, υπάρχει ζήτημα ουσίας από την υπεράσπιση. Μιλάω για τον συγκεκριμένο συνήγορο υπεράσπισης που εκπροσωπεί τον κ. Τερεζάκη».

Τέλος, η Στέλλα Βαλάνη, δικηγόρος του κ. Τηλκερλιδη, ούσα εξαλλη με την συμπεριφορά της κας Παπαιωάννου, επισήμανε τα εξής: «Σήμερα πήγαμε να καταθέσουμε στην κ. Παπαϊωάννου μια προσφυγή για μια διάταξη με την οποία ακυροθέτησε τρεις μηνύσεις μας κατά του κ. Μπακαϊμη και των πραγματογνωμόνων και απέρριψε και δύο αιτήματά μας για την είσοδο στο Κουλούρι. Η διάταξη εκδόθηκε Κυριακή δύο μόλις μέρες από την απόρριψη των αιτημάτων μας και ενώ ο εισαγγελέας εφετών ο κ. Καραγιάννης είχε ήδη αποστείλει διάταξη μια μέρα μετά που μας παρέπεμπε στην προκαταρκτική. Που σημαίνει ότι ο κ. Καραγιάννης προφανώς δεν ήξερε ότι είχαν αρχειοθετηθεί οι μηνύσεις.

Ο ένας είναι στον 20 ο άλλος είναι στον 10 όροφο, στο ίδιο ακριβώς μέγαρο. Πηγαίνοντας σαν ασκήσουμε τα νόμιμα δικαιώματα μας καθώς και την αίτηση για να δοθεί παραγγελία προκειμένου να εξεταστούν τα οστά από το εξωτερικό που είχε ήδη ο κ. Μπακαίμης από το 2024 με κάποια βίντεο, η κ. Παπαϊωάννου μας έκλεισε την πόρτα. Ήταν έξω αστυνομικός και μας είπε δεν μπορεί να σας δεχτεί είναι απασχολημένη. Αφού επιμείναμε για να πάρουμε αντίγραφο που μόνο εκέινη μπορούσε να υπογράψει, δηλαδή μιλάμε για τα αυτονόητα, η κ. Παπαϊωάννου, αναγκάστηκε να εξέλθει από το γραφείο της ακούγοντας τις φωνές μας, λέγοντας το κλασικό που λέει ότι θα σας απαντήσω γραπτώς.

Η ομάδα έρευνας που εισήλθε στο Κουλούρι τελευταία, έχουν κάνει υπεύθυνες δηλώσεις όπου αναφέρουν ξεκάθαρα πόσα είναι τα ελάσματα, πως έγινε η έρευνα και πως αφήσανε το πεδίο μετά την έρευνά τους. Οπότε όλα αυτά θα ελεγχθούν. Η Παπαϊωάννου όταν καταφέραμε να μπούμε στο γραφείο της μας είπε, αν δεν μας αρέσει να μην πληρώνουμε φόρους, Αυτή ήταν η απάντησή της και το καταγγέλλω επίσημα».