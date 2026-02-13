Ολοκληρώθηκε στην Πάτρα η συνάντηση ενδιαφερόμενων μερών (Stakeholders Meeting) του ευρωπαϊκού έργου WeSTEMEU

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε στην Πάτρα η 6η Συνάντηση Ενδιαφερόμενων Μερών του ευρωπαϊκού έργου WeSTEMEU για την ενίσχυση των γυναικών στους τομείς STEM.



Η ανακοίνωση της ΠΔΕ αναφέρει τα εξής:

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2026, στην Πάτρα, η 6η Συνάντηση Ενδιαφερόμενων Μερών (Stakeholders Meeting) του ευρωπαϊκού έργου “Women for Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) in Europe” – WeSTEMEU, που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg Europe 2021–2027, με τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ. Το έργο αποσκοπεί στην ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των εταίρων, με στόχο τη βελτίωση των περιφερειακών πολιτικών υπέρ των γυναικών στους τομείς STEM.

Τη συνάντηση διοργάνωσε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, μέσω του γραφείου του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας Τάκη Παπαδόπουλου με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος», στο κτίριο του Κόμβου Καινοτομίας (Innovation Hub) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Μετά το καλωσόρισμα των συμμετεχόντων από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το ΙΤΥΕ «Διόφαντος», ακολούθησε παρουσίαση των βασικών στοιχείων του έργου, των στόχων του, αλλά και του ρόλου της Περιφερειακής Ομάδας Ενδιαφερόμενων Μερών (Stakeholders Group), της διαδικασίας ανταλλαγής γνώσης και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων του έργου.

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε ανοικτός διάλογος, ο οποίος επικεντρώθηκε σε ζητήματα ισότητας των φύλων στους τομείς STEM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά) σε πολλαπλά επίπεδα (εκπαίδευση, αγορά εργασίας, έρευνα, κοινωνία κ.λπ.). Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην υφιστάμενη κατάσταση στη Δυτική Ελλάδα, στην αναζήτηση βαθύτερων αιτιών, καθώς και στον ρόλο της Περιφέρειας στη διαμόρφωση σχετικών πολιτικών.

Οι συμμετέχοντες, πρόσωπα με καίριο θεσμικό και επιστημονικό ρόλο, κατέθεσαν τις γνώσεις, τις εμπειρίες, καθώς και τις απόψεις και προτάσεις τους για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που το έργο WeSTEMEU επιδιώκει να αμβλύνει στο πλαίσιο των περιφερειακών πολιτικών υπέρ των γυναικών στους τομείς STEM.

Μετά την εποικοδομητική συζήτηση που πραγματοποιήθηκε, δήλωσαν τη στήριξη και πρόθεσή τους να συνεργαστούν τόσο με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το ΙΤΥΕ «Διόφαντος», όσο και μεταξύ τους, υποστηρίζοντας τις δράσεις του έργου, προσβλέποντας στον σχεδιασμό και την εφαρμογή ουσιαστικών μέτρων για τη βελτίωση των περιφερειακών πολιτικών υπέρ της ενίσχυσης των γυναικών στους τομείς STEM.

Τη συνάντηση τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι φορέων από το οικοσύστημα Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και για τους τομείς STEM (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος-Τμήμα Δυτικής Ελλάδας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝΒΙΣ) του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά, κ.ά.).