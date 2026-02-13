Ο Sicario στην Τελετή Λήξης του Πατρινού Καρναβαλιού 2026

Ο Sicario θα δώσει μια μοναδική συναυλία στην Τελετή Λήξης του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 στον Μώλο της Αγίου Νικολάου.

Η ανακοίνωση της ΚΕΔΗΠ αναφέρει τα εξής:

Αναμφίβολα το συναυλιακό γεγονός του Πατρινού Καρναβαλιού 2026!

Ο Sicario έρχεται στην Πάτρα την Kυριακή 22 Φεβρουαρίου στην Τελετή Λήξης του Πατρινού Καρναβαλιού για μια μοναδική συναυλία στο Μώλο της Αγίου Νικολάου στις 9μμ.

Ο Sicario, το πιο μυστηριώδες και εκρηκτικό όνομα της νέας ελληνικής μουσικής σκηνής, συνεχίζει να κατακτά το κοινό με τις τεράστιες επιτυχίες του.

Με το ολοκαίνουργιο διπλό άλμπουμ «Χώρα του Ποτέ» και τα smash hits «Φωτιά», «Έμμονη Ιδέα», «Κοντεύω», «Κούκλα», καθώς και τη μοναδική συνεργασία «PARADISO» με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και τον SNIK, ο Sicario υπέγραψε το απόλυτο soundtrack του καλοκαιριού.

Μετρώντας πάνω από 200 εκατομμύρια streams στο Spotify και περισσότερους από 1,1 εκατομμύριο μηνιαίους ακροατές, ο Sicario υπόσχεται μια live εμπειρία γεμάτη ένταση, μυστήριο και αξέχαστες στιγμές.

Την τελευταία βραδιά του Καρναβαλιού της Πάτρας, του Καρναβαλιού όλης της Ελλάδας, κι ενώ το κέφι χτυπά κόκκινο!

O Sicario στο Πατρινό Καρναβάλι!

Κυριακή 22 Φεβρουαρίου στις 9μμ στον Μώλο της Αγίου Νικολάου

Μια μουσική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσει κανείς.

Διοργάνωση: ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας