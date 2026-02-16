Πάτρα: «Ανέφικτη η επανίδρυση της Νομικής Σχολής λόγω σοβαρών προβλημάτων υποδομών» λέει στο thebest.gr ο Χρήστος Μπούρας

Η επανίδρυση της Νομικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Πατρών παραμένει αυτή τη στιγμή ανέφικτη λόγω σοβαρών προβλημάτων υποδομών, λέει ο πρύτανης, Χρήστος Μπούρας στο thebest.gr, με αφορμή τη συζήτηση που ξεκίνησε ξανά ο Δικηγορικός Σύλλογος της Πάτρας.

Όπως εξήγησε, πολλές σχολές, όπως η Επιστήμη Υλικών, η Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, η Λογοθεραπεία και η Διοίκηση Επιχειρήσεων, είτε δεν διαθέτουν κτίρια είτε στεγάζονται σε παλαιές εγκαταστάσεις που δεν καλύπτουν τις ανάγκες τους. Ο κ. Μπούρας υπογραμμίζει ότι «έχουμε ζητήσει βοήθεια από την Περιφέρεια και πρέπει να γίνουν στοχευμένες ενέργειες για την αναβάθμιση των υποδομών».

Ο πρύτανης τονίζει χαρακτηριστικά ότι «υπάρχουν προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για να ιδρυθεί ξανά η Νομική Σχολή. Εάν δεν έχουμε τα κατάλληλα κτίρια και τις απαραίτητες προδιαγραφές, δεν μπορεί να γίνει τίποτα».

Τέλος, το συμπέρασμα είναι ότι η επανίδρυση της Νομικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Πατρών εξαρτάται από την επίλυση των προβλημάτων υποδομών και την εξασφάλιση κατάλληλων κτιρίων.