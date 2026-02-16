Πατρινό Καρναβάλι 2026: Ο Βασιλιάς Καρνάβαλος «Διόνυσος», τα 30.000 γαρύφαλλα για το άρμα της Βασίλισσας και ο «ΟΠΕΚΕ Μπε…»- ΦΩΤΟ από τα άρματα

Ο φετινός Βασιλιάς Καρνάβαλος στη μεγάλη γιορτή της Πάτρας θα είναι ο «Διόνυσος», θεός της μέθης, της χαράς, της ευφορίας και της γιορτής, κεντρικό σύμβολο από τη λατρεία του οποίου αντλούν τις ρίζες τους τα Καρναβάλια όπως και το Πατρινό Καρναβάλι.

Αφιερωμένος στη γέννηση, την αρχέγονη παράδοση και τις ρίζες του Καρναβαλιού μας, ο Βασιλιάς Καρνάβαλος (σε σχεδιασμό, αισθητική πρόταση του Νίκου Λιβάνη και κατασκευή του Καρναβαλικού Εργαστηρίου του Δήμου Πατρέων) θα συνδυάσει τη μεγαλοπρέπεια, τη δυναμική έκφραση, τη διονυσιακή ταυτότητα και την ευφρόσυνη και αστεία καρναβαλική διάσταση, αναφέρεΙ η ΚΕΔΗΠ.

Το άρμα της Βασίλισσας που θα υποδεχτεί τη Βασίλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 Μαρίζα Φλωράτου και θα είναι ταυτόχρονα το άνθινο άρμα που σηματοδοτεί τον ερχομό της άνοιξης και της αναγέννησης, είναι ένας Κύκνος περιστοιχισμένος με φλαμίνγκος. Η βασίλισσα θα βρίσκεται στον θρόνο της που θα είναι ένα συντριβάνι. Το άρμα θα «πλημμυριστεί» τις μέρες των παρελάσεων του τελευταίου Σαββατοκύριακου με 30.000 τουλάχιστον γαρύφαλλα.

Το «ΟΠΕΚΕ Μπε…» σύμφωνα με όσα ανακοινώνει η ΚΕΔΗΠ, με μια ανθρώπινη φιγούρα με κεφάλι λύκου και γύρω του πρόβατα, σκυλάκια-τροχονόμους, Ferrari, αλλά και «Ο Αγροτοφάγος» με ένα «τέρας» να «τρώει» ένα τρακτέρ και τα κέρδη να «γίνονται» οπλικά συστήματα, έχουν ως θέμα την πρόσφατη επικαιρότητα και φέρνουν τη καρναβαλική σάτιρα σε μονοπάτια … «αγροτικής ανάπτυξης». Το άρμα «Ούτε στάλα νερό» της ΔΕΥΑΠ με τη σάτιρα να αγγίζει το οξύ θέμα της λειψυδρίας, το «Paint the City» με έναν καλλιτέχνη να ζωγραφίζει την καρναβαλική πρωτεύουσα, ο Προπομπός-«Patras Carnival Dj» που είναι ένας dj ο οποίος θα ανοίξει τις παρελάσεις καλώντας μας να συντονιστούμε στους καρναβαλικούς ρυθμούς, οι «Αρλεκίνοι», το άρμα που αναφέρεται στο Πανεπιστήμιο Πατρών και συνοδεύει τη συμμετοχή στις παρελάσεις του ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος με φοιτητές και μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, είναι μερικά μόνο από τα άρματα της ακολουθίας του Βασιλιά Καρνάβαλου που θα μαγνητίσουν τα βλέμματα στη μεγάλη παρέλαση της Κυριακής 22 Φεβρουαρίου.