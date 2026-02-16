Πάτρα: Νέα τρικυμία στον Φαρμακευτικό Σύλλογο- Τι λένε Σοφιανόπουλος και Μαστοράκου για τη νέα παραίτηση

Ιδιαίτερη αναστάτωση έχει προκαλέσει στον φαρμακευτικό κόσμο της Αχαΐας η δεύτερη παραίτηση του Ανδρέα Σοφιανόπουλου, ο οποίος κατέχει την προεδρία τόσο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αχαΐας όσο και του Φαρμακευτικού Συνεταιρισμού, μετά από νέα παρέμβαση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με το ζήτημα του ασυμβίβαστου.

Όπως αναφέρει στο thebest.gr η Αντιπεριφερειάρχης Υγείας, Άννα Μαστοράκου, «σε κάθε βήμα που κάνει η Περιφέρεια ζητείται η γνώμη της νομικής υπηρεσίας, καθώς υπάρχει σαφής νομοθεσία. Σύμφωνα με το νόμο υπάρχει ασυμβίβαστο». Το θέμα έχει τεθεί στον νομικό σύμβουλο ενώ έχει αποσταλεί σχετική επιστολή στον ΣΥΦΑΝ, δεν έχουμε πρόβλημα με κανέναν, απλώς τηρούμε ό,τι αναφέρει η νομοθεσία».

Από την πλευρά του, ο κ. Σοφιανόπουλος υποστηρίζει ότι ο πρόσφατος νόμος περί Φαρμακευτικών Συλλόγων δεν προβλέπει ασυμβίβαστο μεταξύ της προεδρίας Συλλόγου και Συνεταιρισμού, ούτε δίνει αρμοδιότητα παρέμβασης στην Περιφέρεια. Όπως σημειώνει, το ζήτημα έχει ήδη προσβληθεί δικαστικά και αναμένεται η απόφαση του Συμβούλιο της Επικρατείας.

Οι αναρτήσεις του Ανδρέα Σοφιανόπουλου: