Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

/

Καισαριανή: Το υπ. Πολιτισμού έχει δρομολογήσει την απόκτηση των εικόνων με τους εκτελεσθέντες, εφόσον είναι γνήσιες

Καισαριανή: Το υπ. Πολιτισμού έχει δρομο...

Tι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος

Για τις φωτογραφίες που φέρεται να αποτυπώνουν την εκτέλεση των 200 Ελλήνων αντιστασιακών στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής, την 1η Μαΐου 1944 που ήρθαν στη δημοσιότητα μέσω eBay τοποθετήθηκε ο Παύλος Μαρινάκης.

O κυβερνητικός εκπρόσωπος διαβάζοντας σχετική ενημέρωση του υπουργείου Πολιτισμού σημείωσε πως μεταξύ άλλων πως οι εικόνες, εφόσον επιβεβαιωθεί η γνησιότητά τους, θα πρέπει αποκτηθούν.

«Οι φωτογραφίες πρέπει να αποκτηθούν, εφόσον είναι γνήσιες. Το Υπουργείο Πολιτισμού έχει δρομολογήσει τις διαδικασίες απόκτησής τους, υπό την προϋπόθεση ότι ο κάτοχος ή το eBay μπορούν να αποδείξουν τη γνησιότητά τους ή να αποδεχθούν έλεγχο από ειδικούς για την πιστοποίησή τους», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ειδήσεις Τώρα

Διακοπτό: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τον Οδοντωτό

Σύγκρουση φορτηγού με ΙΧ στον Ασπρόπυργο- Νεκρός ένας 41χρονος

Διακοπτό: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τον Οδοντωτό

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Σκοπευτήριο Καισαριανής Παύλος Μαρινάκης Υπουργείο Πολιτισμού
Ειδήσεις
Πολιτική
["\u03a3\u03ba\u03bf\u03c0\u03b5\u03c5\u03c4\u03ae\u03c1\u03b9\u03bf \u039a\u03b1\u03b9\u03c3\u03b1\u03c1\u03b9\u03b1\u03bd\u03ae\u03c2","\u03a0\u03b1\u03cd\u03bb\u03bf\u03c2 \u039c\u03b1\u03c1\u03b9\u03bd\u03ac\u03ba\u03b7\u03c2"," \u03a5\u03c0\u03bf\u03c5\u03c1\u03b3\u03b5\u03af\u03bf \u03a0\u03bf\u03bb\u03b9\u03c4\u03b9\u03c3\u03bc\u03bf\u03cd"]
821277
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις