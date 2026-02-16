Έπεσαν σοβάδες σε τουαλέτες δημοτικού σχολείου στο Παλαιό Φάληρο

Αναστάτωση σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (12/2) στο 1ο Δημοτικό Σχολείο του Παλαιού Φαλήρου, όταν ξαφνικά έπεσαν σοβάδες από την οροφή των τουαλετών τρομοκρατώντας τους μαθητές, οι οποίοι νόμιζαν ότι πρόκειται για σεισμό.

Μιλώντας το πρωί της Δευτέρας (16/2) στον ΣΚΑΪ η μητέρα ενός παιδιού που βρισκόταν στις τουαλέτες την ώρα του περιστατικού δήλωσε ότι το παιδί της «πήγε στην τουαλέτα, όπου ήταν άλλα δύο παιδιά, να κάνει την ανάγκη του και ξαφνικά άκουσε έναν εκκωφαντικό θόρυβο, έβαλε τα χέρια στο κεφάλι, γιατί νόμιζε ότι γίνεται σεισμός.

«Ο καημένος βγήκε έξω είδε ότι είχε πέσει το ταβάνι και ευτυχώς πετάχτηκε αμέσως έξω» πρόσθεσε.