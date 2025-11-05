Πόρτο Ράφτη: Έπεσαν σοβάδες σε κεφάλια μαθητών δημοτικού - Δύο τραυματίες

Παραλίγο τραγωδία στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Πόρτο Ράφτη όταν κατέρρευσε ταβάνι σε σχολική αίθουσα με αποτέλεσμα να πέσουν σοβάδες σε κεφάλια μαθητών.

Όπως καταγγέλλει ο σύλλογος Εκπαιδευτικών ΠΕ «Κώστας Σωτηρίου», το περιστατικό συνέβη σήμερα κατά τη διάρκεια λειτουργίας του ολοήμερου σχολείου. «Εντελώς ξαφνικά αποκολλήθηκε μεγάλο κομμάτι σοβά του ταβανιού σχολικής αίθουσας. Μέρος αυτού έπεσε στα κεφάλια δύο μικρών μαθητών με συνέπεια να υπάρχουν εκδορές στο πρόσωπο και τις πλάτες τους. Αναμένουμε από τους γονείς ιατρική διάγνωση» τονίζει ο σύλλογος.

Μάλιστα, όπως αναφέρει, λίγες μέρες πριν, στις «27/10/25 είχε γίνει έλεγχος από τον ΟΑΣΠ όπου υπήρξαν διαβεβαιώσεις ότι όλα ήταν καλά!».

«Από τη σχολική μονάδα ειδοποιήθηκε άμεσα η τεχνική επιτροπή του Δήμου κι γίνεται ήδη ένας πρώτος τεχνικός έλεγχος.

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου εξετάζοντας προσεχτικότερα όλες τις αίθουσες του ορόφου παρατήρησαν εκτεταμένα σημεία υγρασίας τα οποία άλλωστε έχουν αναφέρει από προηγούμενη σχολική χρονιά.

Είναι σαφές ότι είναι αναγκαίος συστηματικός τεχνικός έλεγχος σε όλες τις αίθουσες με πιστοποίηση ότι αυτά θα αντιμετωπιστούν πριν φιλοξενήσουν και πάλι τον μαθητικό πληθυσμό.

Απαιτούμε έλεγχο, άμεση αποκάλυψη όλων των σημείων της οροφής που εγκυμονούν υγρασίες ή άλλες φθορές με πιστοποίηση για την ασφάλεια παιδιών και εκπαιδευτικών.

Είναι επικίνδυνη και εγκληματική η απαξίωση των σχολικών υποδομών και η λογική του κόστους μέσα από την οποία αντιμετωπίζονται οι ανάγκες συντήρησης και ασφάλειας των σχολείων» τονίζει ο σύλλογος Εκπαιδευτικών ΠΕ «Κώστας Σωτηρίου».