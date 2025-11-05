Πάτρα: Αναστάτωση στην Τερψιθέα με 45χρονο- Η παρενόχληση ανηλίκων μαθητριών που έφτασε τον κόμπο στο χτένι

Αναστάτωση επικρατεί στην περιοχή της Τερψιθέας, έπειτα από περιστατικό που αφορά έναν 45χρονο άνδρα, ο οποίος προσήχθη, το βράδυ της Τετάρτης από αστυνομικούς του Α’ Αστυνομικού Τμήματος Πατρών, ύστερα από καταθέσεις οικείων του προσώπων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thebest.gr, ο άνδρας φέρεται να παρουσίαζε ανησυχητική συμπεριφορά, με αποκορύφωμα την παρενόχληση ανήλικων μαθητριών γεγονός που προκάλεσε την παρέμβαση των Αρχών.

Μάλιστα πληροφορίες αναφέρουν ότι διευθυντής Δημοτικού Σχολείου της περιοχής απέστειλε και email σε γονείς, γνωστοποιώντας παρενόχληση ανήλικης μαθήτριας και εφιστώντας την προσοχή για την ασφάλεια των παιδιών κατά την προσέλευση αλλά και την αποχώρησή τους.

Μετά την προσαγωγή του, οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα, ο οποίος, αξιολογώντας τα στοιχεία και τις μαρτυρίες, έδωσε εντολή για ακούσια νοσηλεία. Ο 45χρονος μεταφέρθηκε στην Ψυχιατρική Κλινική, όπου θα υποβληθεί σε εξετάσεις και αξιολόγηση της ψυχικής του κατάστασης.

Σύμφωνα, πάντως, με αστυνομικές πηγές, υπάρχουν αναφορές ότι προέβαινε σε σεξουαλικές παρενοχλήσεις, και ενηλίκων γυναικών.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης της αστυνομίας, ελήφθησαν καταθέσεις από κατοίκους της περιοχής. Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά την υπόθεση, ενώ οι γιατροί θα κρίνουν το επόμενο διάστημα την πορεία και την ανάγκη παραμονής του στην κλινική.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thebest.gr, δεν υπάρχει κάποια ποινική διαδικασία εις βάρος του, δεν θα συλληφθεί και ούτε θα του απαγγελθούν κατηγορίες, προς το παρόν. Στη συνέχεια και εφόσον πάρει εξιτήριο από την ψυχιατρική κλινική, τότε θα εξεταστούν από τον εισαγγελέα, οι αναφορές και οι καταγγελίες για τις παρενοχλήσεις.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι στη διάρκεια, της προσαγωγής του, νεαρά άτομα της περιοχής, προκάλεσαν μικροεπεισόδιο προσπαθώντας να τον προπηλακίσουν, αλλά δεν υπήρξε συνέχεια.

Ωστόσο, οι κάτοικοι της περιοχής εκφράζουν έντονη ανησυχία, καθώς, όπως αναφέρουν, ο 45χρονος φέρεται να παρουσιάζει συμπεριφορές που ενδέχεται να τον καθιστούν επικίνδυνο. Σύμφωνα με μαρτυρίες, πριν από λίγες ημέρες σημειώθηκε επεισόδιο με ένοικο της ίδιας πολυκατοικίας, ο οποίος του έκανε παρατήρηση για τη συμπεριφορά του, με αποτέλεσμα ο άνδρας να τον απειλήσει.

Οι γείτονες υποστηρίζουν ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο 45χρονος προκαλεί προβληματισμό στη γειτονιά, καθώς έχει εμπλακεί σε περιστατικά παρενόχλησης ενηλίκων γυναικών της περιοχής. Το τελευταίο διάστημα, όμως, όπως λένε, η ανησυχία έχει ενταθεί.