Δυτική Ελλάδα: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών- Πέντε συλλήψεις

Η δράση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην Αιτωλοακαρνανία αποκαλύφθηκε μετά από πολύμηνη και μεθοδική έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος πέντε ατόμων — μιας γυναίκας και τεσσάρων ανδρών — για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, από τον Ιούνιο έως και τον Αύγουστο του 2025, τα μέλη της οργάνωσης διακίνησαν και αποπειράθηκαν να διακινήσουν τουλάχιστον 20 γραμμάρια κοκαΐνης και πάνω από 2,2 κιλά κάνναβης, αποκομίζοντας παράνομο οικονομικό όφελος που εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 35.000 ευρώ.

Η εγκληματική ομάδα λειτουργούσε με συγκεκριμένη δομή και ρόλους, με αποκλειστικό σκοπό τη διάθεση ναρκωτικών σε χρήστες της περιοχής. Δύο από τα μέλη της είχαν ήδη συλληφθεί στις 22 Αυγούστου 2025 για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων.

Για τη διακρίβωση της δράσης και την ταυτοποίηση των μελών, οι αστυνομικοί αξιοποίησαν ειδικές ανακριτικές μεθόδους και τεχνικές.

Η δικογραφία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, ενώ το προανακριτικό έργο συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου.