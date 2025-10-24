Ποια χώρα της ΕΕ ανακυκλώνει περισσότερο; Σίγουρα όχι η Ελλάδα

Οι καλύτεροι «ανακυκλωτές» της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ανακοινώθηκαν, με αρκετές χώρες να ξεπερνούν τους στόχους για τα απορρίμματα πριν από το 2030.

Νέα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι η ΕΕ παρήγαγε σχεδόν 80 εκατομμύρια τόνους αποβλήτων συσκευασίας το 2023, που αντιστοιχούν σε 177,8 κιλά ανά κάτοικο.

Και ενώ αυτό σημαίνει μείωση 8,7 κιλών σε σύγκριση με το 2022, πρόκειται για αύξηση 21,2 κιλών από το 2013, σύμφωνα με το euronews.

Η έκθεση κατηγοριοποιεί τα «απόβλητα συσκευασίας» ως οποιοδήποτε υλικό χρησιμοποιείται για ως περιτύλιγμα, για τη μεταφορά, την παράδοση ή την παρουσίαση προϊόντων.

Αυτό περιλαμβάνει αντικείμενα όπως γυάλινες φιάλες, πλαστικά δοχεία, αλουμινένια κουτιά, περιτυλίγματα τροφίμων, ξύλινες παλέτες και βαρέλια.

Από το σύνολο των αποβλήτων συσκευασίας, το 40,4 % προήλθε από χαρτί και χαρτόνι. Ακολούθησαν το πλαστικό (19,8 %), το γυαλί (18,8 %), το ξύλο (15,8 %), το μέταλλο (4,9 %) και «άλλες συσκευασίες» (0,2 %).

Ο μεγαλύτερος ανακυκλωτής της ΕΕ

Το 2023, επτά χώρες της ΕΕ πέτυχαν τον στόχο του 2030 για ανακύκλωση τουλάχιστον του 70% όλων των απορριμμάτων συσκευασίας.

Το Βέλγιο ηγήθηκε με ένα εντυπωσιακό ποσοστό 79,7%, πιθανώς χάρη στο σύστημα συλλογής απορριμμάτων «pay-as-you-throw» (πληρώνεις ό,τι πετάς), το οποίο έχει σχεδιαστεί για να ενθαρρύνει τους κατοίκους να ανακυκλώνουν.

Το σύστημα, το οποίο λειτουργεί από το 1995, χρεώνει τα νοικοκυριά με βάση την ποσότητα των μικτών ή υπολειμματικών αποβλήτων που παράγουν.

Το ποσοστό ποικίλλει ανάλογα με την περιοχή, με τους κατοίκους της Φλάνδρας να πληρώνουν περίπου 23 σεντ ανά κιλό οικιακών αποβλήτων.

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), υπάρχει επίσης ένα εθελοντικό σύστημα επιστροφής εγγύησης για συγκεκριμένες επαναχρησιμοποιήσιμες συσκευασίες, όπως γυάλινες φιάλες και βιομηχανικά δοχεία.

Η Ολλανδία κατέλαβε τη δεύτερη θέση με ποσοστό ανακύκλωσης αποβλήτων 75,8 %, ακολουθούμενη από την Ιταλία (75,6 %), την Τσεχία (74,8 %), τη Σλοβενία (73,6 %), τη Σλοβακία (71,9 %) και την Ισπανία (70,5 %).

Στο άλλο άκρο της κλίμακας, 4 χώρες ανέφεραν συνολικά ποσοστά ανακύκλωσης συσκευασιών κάτω του 50 % το 2023. Αυτές ήταν η Ρουμανία (37,3 %; στοιχεία του 2022), η Ουγγαρία (42,8 %), η Μάλτα (44,4 %) και η Ελλάδα (48,0 %).

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει ότι οι χώρες με χαμηλό ΑΕΠ έχουν ιστορικά χαμηλά ποσοστά ανακύκλωσης, καθώς η ανάπτυξη αποτελεσματικών ικανοτήτων διαχείρισης και επεξεργασίας απορριμμάτων που είναι «οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμες» παραμένει «δύσκολη»