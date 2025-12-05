Πάτρα: Δύο επεισόδια βίας, σε δυο ημέρες, μεταξύ ανηλίκων σε σχολεία

Δύο ξεχωριστά περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκαν μέσα σε δύο μέρες στην Πάτρα, προκαλώντας έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία και την εκπαιδευτική κοινότητα.

Το πρώτο περιστατικό εκτυλίχθηκε έξω από σχολικό συγκρότημα το μεσημέρι της Τετάρτης. Σύμφωνα με καταγγελία γονέα στην Ασφάλεια Πατρών, ο 12χρονος γιος του δέχθηκε χτύπημα με γροθιά στο μάτι από τρεις μαθητές της Β’ Γυμνασίου, οι οποίοι μάλιστα κατέγραψαν τη στιγμή σε βίντεο. Οι τρεις δράστες προσήχθησαν και συνελήφθησαν, ωστόσο με εντολή της Εισαγγελίας αφέθηκαν ελεύθεροι. Το παιδί φοιτά στην Α’ Γυμνασίου της ίδιας σχολικής μονάδας, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Το δεύτερο περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη στο Γυμνάσιο Βραχνεΐκων. Ειδικές περιπολίες της ομάδας ΔΙΑΣ και περιπολικά έσπευσαν στο σχολείο μετά από καταγγελίες ότι κάποιοι μαθητές κρατούσαν αιχμηρά αντικείμενα. Ευτυχώς, όταν έφτασαν οι αστυνομικές δυνάμεις, η κατάσταση είχε ήδη εκτονωθεί, χωρίς να υπάρξει φυσική σύγκρουση. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι νεαροί περιορίστηκαν σε απειλές, χωρίς να τραυματιστεί κανείς.