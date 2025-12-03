Πάτρα: Μαθητές χτυπούσαν και βιντεοσκοπούσαν συμμαθητή τους

Νέο σοκαριστικό επεισόδιο βίας μεταξύ μαθητών στην Πάτρα.

Σύμφωνα με καταγγελία πατέρα 12χρονου στην Ασφάλεια, ο γιος του δέχθηκε γροθιά στο μάτι από τρεις ανήλικους, οι οποίοι μάλιστα κατέγραψαν βίντεο την πράξη τους.

Πρόκειται για μαθητές Β’ Τάξης Γυμνασίου της πόλης, ενώ το θύμα φοιτά στην Α’ Τάξη της ίδιας σχολικής μονάδας. Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Τετάρτης (03.12.2025), αμέσως μετά τη λήξη των μαθημάτων.

Η Ασφάλεια Πατρών έχει αναλάβει την υπόθεση και βρίσκεται σε αναζήτηση των δραστών.