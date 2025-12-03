Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Μαθητές χτυπούσαν και βιντεοσκοπούσαν συμμαθητή τους

Πάτρα: Μαθητές χτυπούσαν και βιντεοσκοπο...

Νέο σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων

Νέο σοκαριστικό επεισόδιο βίας μεταξύ μαθητών στην Πάτρα.

Σύμφωνα με καταγγελία πατέρα 12χρονου στην Ασφάλεια, ο γιος του δέχθηκε γροθιά στο μάτι από τρεις ανήλικους, οι οποίοι μάλιστα κατέγραψαν βίντεο την πράξη τους.

Πρόκειται για μαθητές Β’ Τάξης Γυμνασίου της πόλης, ενώ το θύμα φοιτά στην Α’ Τάξη της ίδιας σχολικής μονάδας. Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Τετάρτης (03.12.2025), αμέσως μετά τη λήξη των μαθημάτων.

Η Ασφάλεια Πατρών έχει αναλάβει την υπόθεση και βρίσκεται σε αναζήτηση των δραστών.

Ειδήσεις Τώρα

Η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα: «Να χτίσουμε ένα μεγάλο κίνημα»- Οι πρωτοβουλίες αυτοοργάνωσης και το πολιτικό Big Bang

Καλλιάνος: Προσοχή- Η κακοκαιρία χτυπά τις επόμενες ώρες

Ανάλυση CNN: Γιατί ο Πούτιν αποφεύγει συμφωνία για την Ουκρανία- Όσα συμβαίνουν πίσω από τις διαπραγματεύσεις

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Βία Μαθητές Αστυνομία

Ειδήσεις