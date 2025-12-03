Καλλιάνος: Προσοχή- Η κακοκαιρία χτυπά τις επόμενες ώρες

Με έντονη κακοκαιρία θα βρεθεί μεγάλο μέρος της χώρας από αύριο. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, προβλέποντας ισχυρές βροχές και καταιγίδες από αύριο, Πέμπτη, έως τις πρωινές ώρες του Σαββάτου, κυρίως στις ανατολικές και νότιες περιοχές.

Ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος, αναφέρει ότι οι ημέρες Πέμπτη και Παρασκευή θα είναι οι πιο δύσκολες της κακοκαιρίας, η οποία αναμένεται να επηρεάσει σχεδόν ολόκληρη τη χώρα, με αυξημένη πιθανότητα τοπικών πλημμυρικών φαινομένων.

Όπως λέει, πρόκειται για μία κακοκαιρία που αναμένεται να πλήξει σχεδόν το σύνολο της χώρας με μεγάλη πιθανότητα για τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα.

Προσοχή στην Κατερίνη, 60-70 χιλιοστά νερού στην Αττική

«Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να δούμε πάνω από 150 με 200 χιλιοστά νερού», λέει ο μετεωρολόγος τονίζοντας ότι οι πολίτες πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην περιοχή γύρω από την Κατερίνη, ενώ στην Αττική αναμένονται 60 με 70 χιλιοστά νερού.

«Δεν περνάμε κάτω από δέντρα, δεν περνάμε δίπλα από ρέματα, δεν παρκάρουμε κάτω από δέντρα κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης των φαινομένων, προσέχουμε μη φουσκώσουν ποτάμια, περιορίζουμε τις μετακινήσεις μας κατά τη διάρκεια των ισχυρών καταιγίδων», επισημαίνει ο ίδιος.

Οι 8 περιοχές που είναι σε κόκκινο συναγερμό

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μετά το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ), που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) από σήμερα (03/12) έως και το Σάββατο (6/12) τις εξής περιοχές:

-Θεσσαλίας

-Πελοποννήσου

-Βορείου Αιγαίου

-Νοτίου Αιγαίου, με ιδιαίτερη προσοχή στις ΠΕ Θήρας και ΠΕ Ρόδου

-Κρήτης

-Κεντρικής Μακεδονίας, με ιδιαίτερη προσοχή στις ΠΕ Πιερίας, Ημαθίας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης

-Στερεάς Ελλάδας

-Ιονίων Νήσων

Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία

Η κακοκαιρία αναμένεται να ξεκινήσει από τη Δυτική Ελλάδα και σταδιακά θα επηρεάσει τις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Το βαρομετρικό χαμηλό, που βρίσκεται νότια της Ιταλίας, κινείται ανατολικά-νοτιοανατολικά. Τα φαινόμενα που ξεκίνησαν χθες από τα δυτικά, σήμερα θα ενταθούν και αναμένεται να κορυφωθούν την Πέμπτη και την Παρασκευή, όπου θα επηρεάσουν σχεδόν όλη τη χώρα.

Οι άνεμοι θα στραφούν σε ισχυρούς νοτιάδες, που τοπικά θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει σημαντική μεταβολή. Το κύριο χαρακτηριστικό της κακοκαιρίας θα είναι ο μεγάλος όγκος βροχής, ο οποίος σε ορισμένες περιοχές θα είναι ιδιαίτερα υψηλός.

Οι πιο έντονες βροχοπτώσεις αναμένονται στη Θεσσαλία, την Κεντρική Μακεδονία και τα Δωδεκάνησα. Στο Αιγαίο οι βροχές θα έχουν κατά διαστήματα καταιγιδώδη χαρακτήρα, ενώ στη Θεσσαλία και την Κεντρική Μακεδονία οι συνεχείς βροχοπτώσεις ενδέχεται να διαρκέσουν από την Πέμπτη έως και το Σάββατο.

Στην Αττική, οι πιο έντονες βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν Πέμπτη και Παρασκευή, όπου θα δεχθεί σημαντικό ύψος βροχής.

Το Σάββατο τα φαινόμενα θα αρχίσουν να υποχωρούν, αν και θα συνεχίσουν να επηρεάζουν τα Δωδεκάνησα και ορισμένες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας.