Τραγωδία στην Κέρκυρα: Μητέρα και κόρη κατέληξαν με το αυτοκίνητό τους σε ποτάμι- Μια γυναίκα νεκρή

Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα (03.12.2025) στους Κουραμάδες Κέρκυρας, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε μία 48χρονη εξετράπη της πορείας του και κατέπεσε από ύψος περίπου 7 μέτρων μέσα σε ποτάμι.

Στο όχημα επέβαινε και η 75χρονη μητέρα της, η οποία, ως συνοδηγός, υπέστη θανάσιμα τραύματα.

Η 48χρονη φέρει σοβαρά τραύματα και η κατάστασή της είναι σοβαρή.

Οι δύο γυναίκες εγκλωβίστηκαν στο αμάξι και χρειάστηκε η παρέμβαση της Πυροσβεστικής.

Άμεσα μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος της συνοδηγού.