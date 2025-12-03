Τραγωδία στην Κέρκυρα: Μητέρα και κόρη κατέληξαν με το αυτοκίνητό τους σε ποτάμι- Μια γυναίκα νεκρή

Σοκαριστικό περιστατικό
Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα (03.12.2025) στους Κουραμάδες Κέρκυρας, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε μία 48χρονη εξετράπη της πορείας του και κατέπεσε από ύψος περίπου 7 μέτρων μέσα σε ποτάμι.
Στο όχημα επέβαινε και η 75χρονη μητέρα της, η οποία, ως συνοδηγός, υπέστη θανάσιμα τραύματα.
Η 48χρονη φέρει σοβαρά τραύματα και η κατάστασή της είναι σοβαρή.
Οι δύο γυναίκες εγκλωβίστηκαν στο αμάξι και χρειάστηκε η παρέμβαση της Πυροσβεστικής.
Άμεσα μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος της συνοδηγού.
Ακόμα δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για τις συνθήκες του δυστυχήματος.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr