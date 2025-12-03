Πάτρα: Έκρηξη σε υποσταθμό της ΔΕΗ άφησε την Αγυιά χωρίς ρεύμα

Χωρίς ηλεκτροδότηση παραμένει μεγάλο τμήμα της Αγυιάς στην Πάτρα, έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε σε υποσταθμό της ΔΕΗ στην περιοχή του Ζαβλανίου.

Το περιστατικό προκάλεσε εκτεταμένο μπλακ άουτ, με τους κατοίκους να αναφέρουν ξαφνική διακοπή ρεύματος.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για τον χρόνο επαναφοράς της ηλεκτροδότησης.

Οι κάτοικοι βρίσκονται σε αναμονή, καθώς η διακοπή έχει προκαλέσει προβλήματα σε κατοικίες, καταστήματα και επιχειρήσεις.