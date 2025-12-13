Σήμερα η πανελλαδική διάσκεψη των αγροτών – Στο τραπέζι η συνάντηση με Μητσοτάκη

Το βλέμμα της στο πανελλαδικό συντονισμό των μπλόκων σήμερα στη Νίκαια της Λάρισας έχει στραμμένο η κυβέρνηση, μετά και το ανοιχτό προσκλητήριο που απεύθυνε χθες ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, για συνάντηση το απόγευμα της Δευτέρας, στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Θα το ξαναπώ και σήμερα: η πολιτεία δηλώνει ανοιχτή στον διάλογο. Γι’ αυτό και εγώ τη Δευτέρα το απόγευμα, στις 17.00 η ώρα, θα περιμένω στο γραφείο μου όποια αντιπροσωπεία οριστεί για να συζητήσουμε, όπως το έχουμε κάνει πολλές φορές στο παρελθόν» δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Ν.Δ. σχετικά με τα μπλόκα των αγροτών.

Τα «αγκάθια»

Οι πρώτες αντιδράσεις αγροτών και κτηνοτρόφων χθες δεν ήταν ενθαρρυντικές, ωστόσο στο κυβερνητικό επιτελείο προσδοκούν ότι «θα επικρατήσει η υπευθυνότητα».

Το βασικά αγκάθια για τον διάλογο είναι οι υπολειπόμενες πληρωμές των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ και η στήριξη του πρωτογενούς τομέα… Αγρότες και κτηνοτρόφοι ζητούν εδώ και τώρα τα χρήματα που δικαιούνται από τις επιδοτήσεις αλλά και συγκεκριμένα μέτρα για τη μείωση του αυξημένου κόστους παραγωγής.

Από την πλευρά της η κυβέρνηση ζητά να καταθέσουν συντεταγμένα, ενιαία αιτήματα που δεν θα αντιβαίνουν τους κανόνες των Βρυξελλών και δεν υπερβαίνουν τις δημοσιονομικές αντοχές της χώρας, ενώ δεσμεύεται για πληρωμές, όσων τις δικαιούνται, έως το τέλος Δεκεμβρίου.

Η δέσμευση του πρωθυπουργού

«Όσες καθυστερήσεις υπήρξαν από το νέο σύστημα αντιμετωπίζονται αμέσως. Τις επόμενες εβδομάδες θα έχουν εξοφληθεί και όσοι βρίσκονται ακόμα υπό έλεγχο και δικαιούνται – το τονίζω – να λάβουν ενίσχυση» δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Και θα το ξαναπούμε: τελικά θα περισσέψουν χρήματα για τους νόμιμους αγρότες και κτηνοτρόφους. Αυτοί θα πάρουν περισσότερα χρήματα από αυτά τα οποία έπαιρναν με την εφαρμογή του νέου συστήματος» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός, χαρακτηρίζοντας «αναγκαία μεταρρύθμιση» την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ για τη συνέχιση της παροχής ευρωπαϊκών κονδυλίων στη χώρα μας για τη στήριξη του αγροτικο-κτηνοτροφικού τομέα.

«Η διαμαρτυρία σας οφείλει να υπολογίζει και την κοινωνία»

Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης διεμήνυσε στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους που βρίσκονται στα μπλόκα ότι η διαμαρτυρία τους οφείλει να υπολογίζει και την κοινωνία… «Να μην βλάπτει, με άλλα λόγια, το εμπόριο της χώρας, κλείνοντας δρόμους, αεροδρόμια, λιμάνια, τα οποία τελικά ανήκουν σε όλους. Να μην ρισκάρει επίσης ανθρώπινες ζωές, κατευθύνοντας – το ξέρετε καλά οι συνάδελφοι ειδικά από τη Θεσσαλία – ΙΧ, φορτηγά και λεωφορεία προς επικίνδυνες παρακαμπτηρίους, αλλά να μην ζημιώνονται τελικά και οι τοπικές αγορές και μάλιστα καθώς πλησιάζει η περίοδος των εορτών και των μαζικών εξόδων προς τα χωριά» τόνισε με έμφαση ο Πρωθυπουργός.

Που «ποντάρει» η κυβέρνηση για την αποκλιμάκωση της έντασης…

Για την αποκλιμάκωση της έντασης με τους αγρότες, κι ενώ ο στόχος παραμένει να τελειώσουν τα μπλόκα πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων, η κυβέρνηση «επενδύει» στη διενέργεια με γρήγορους ρυθμούς των διασταυρωτικών ελέγχων για τους 44.000 αγρότες και κτηνοτρόφους που αποκλείστηκαν από τις πληρωμές για την βασική επιδότηση τον Νοέμβριο, πολλοί εκ των οποίων βρίσκονται σήμερα στα μπλόκα.

Επίσης, «τρέχουν» οι έλεγχοι και οι απαραίτητες διαδικασίες για τους 9.000 αγρότες που κόπηκαν από τις αποζημιώσεις για τις φυσικές καταστροφές του 2024 (Μέτρο 23), ώστε να ξεμπλοκάρουν το συντομότερο δυνατό και να πληρωθούν όσοι πληρούν τα κριτήρια.

Χρήματα στους λογαριασμούς τους θα δουν και οι 13.000 κτηνοτρόφοι που απέρριψε το σύστημα επειδή είχαν θέματα με τις βοσκήσιμες γαίες… Η λύση, ώστε να μην αδικηθούν, βρέθηκε στο να πληρωθούν με βάση τις πωλήσεις γάλακτος, κρέατος και τις αγορές ζωοτροφών, ώστε να μην αδικηθούν.

Για τη μείωση του κόστους παραγωγής, η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή αφήνει ανοιχτό το να μειωθεί το αγροτικό ρεύμα στα 0,7 ευρώ την κιλοβατώρα. Πρόκειται για ένα πάγιο αίτημα των αγροτών, που όμως οι ίδιοι, δεν το θεωρούν αρκετό.

Επιπλέον, συζητείται να διευρύνει την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο ώστε να το παίρνουν όχι μόνον αυστηρά οι κατ’ επάγγελμα αγρότες αλλά και άλλοι που θεωρούνται αγρότες.

Η κυβέρνηση ξεκαθάρισε ότι δεν συζητά το αίτημα για εγγυημένες τιμές στα προϊόντα με χαμηλή τιμή, το οποίο ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης το χαρακτήρισε «μαξιμαλιστικό».

Η εσωκομματική «ανακωχή» και το δεικτικό μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη

Κατά τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Ν.Δ. δεν υπήρξαν «παραφωνίες» από την πλευρά των βουλευτών που το προηγούμενο διάστημα εξέφρασαν ανοιχτά τη δυσαρέσκεια τους για τους κυβερνητικούς χειρισμούς στο αγροτικό.

Ο πρωθυπουργός έστειλε όμως αυστηρό μήνυμα στο εσωτερικό του κόμματος του ότι κανείς εκ των βουλευτών «δεν έχει να κερδίσει προσωπικά αν πρώτα δεν επικρατήσει πολιτικά η παράταξη».

Στο πλαίσιο αυτό τους ζήτησε να μην κοιτούν μόνο την επανεκλογή τους αλλά να στηρίξουν την κυβερνητική προσπάθεια για την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα μέσα από τη μεταρρύθμιση που προωθείται.

«Εμείς είμαστε τελικά το κόμμα το οποίο στηρίζει τον αγροτικό κόσμο και εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι καλούμαστε να υλοποιήσουμε μια μεγάλη μεταρρύθμιση και να θέσουμε τα θεμέλια για έναν ανταγωνιστικό πρωτογενή τομέα.

Τα λέω όλα αυτά για να μην κάνουμε στη συνέχεια εμείς μεταξύ μας διάλογο για τα θέματα αυτά, καθώς είναι πρώτιστο χρέος μας τα μηνύματα να τα μεταφέρουμε σε κάθε Περιφέρεια της χώρας» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.