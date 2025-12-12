Πάτρα: Φωτίστηκε το Χριστουγεννιάτικο δέντρο - Ένα γιορτινό χωριό στην πλατεία Γεωργίου - ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ

Το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου έδωσε το έναυσμα για τις εορταστικές εκδηλώσεις
Με μια εντυπωσιακή εκδήλωση, άναψε το Χριστουγεννιάτικο δέντρο στην πλατεία Γεωργίου, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη του εορταστικού προγράμματος που διοργανώνει ο Δήμος για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά.
Η φωταγώγηση μετέτρεψε την κεντρική πλατεία της πόλης σε ένα μαγευτικό γιορτινό χωριό, γεμάτο μουσική, χρώματα και χριστουγεννιάτικη διάθεση.
Οι εορταστικές εκδηλώσεις θα διαρκέσουν έως και την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου, παραμονή Πρωτοχρονιάς, προσφέροντας ένα πλούσιο πρόγραμμα για μικρούς και μεγάλους. Παιδικές δραστηριότητες, συναυλίες, πάρτι με DJ, θεατρικές παραστάσεις, δημιουργικά εργαστήρια και προβολές ταινιών δίνουν ζωντάνια σε όλη την πόλη και στο ιστορικό κέντρο.
Σημαντική είναι η συμμετοχή της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων, της Δημοτικής Μπάντας, του Εικαστικού Εργαστηρίου, σχημάτων του Δημοτικού Ωδείου Πατρών, του Χορευτικού Τμήματος και της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, που συμβάλλουν με εμφανίσεις και δράσεις, δημιουργώντας μια μοναδική εορταστική ατμόσφαιρα.
Η Πάτρα, φωτισμένη και γιορτινή, υποδέχεται την πιο μαγική περίοδο του χρόνου με χαρά, μουσική και ζεστή διάθεση, προσκαλώντας κατοίκους και επισκέπτες να ζήσουν τη λάμψη των Χριστουγέννων.
ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΠΑΡ. 12/12 Άναμμα Χριστουγεννιάτικου δέντρου
Πλατεία Γεωργίου - ώρα 18.00
Παρουσίαση εκδήλωσης Νατάσα Πατρινού
Χριστουγεννιάτικα τραγούδια από την Δημοτική Μουσική & Παιδικές Χορωδίες - Face Painting – Ξυλοπόδαροι,
Πλατεία Γεωργίου - ώρα 20.00
Συναυλία Burger Project «Φιέστα Κουραμπιέ»
ΚΥΡ. 14/12
Θέατρο Σκιών – Μπάμπης Μακρής
«Ο καραγκιόζης και τα Χριστούγεννα της συμφοράς»
16ο Δημοτικό Σχολείο - ώρα 18.00
ΤΡΙΤ. 16/12
Δημιουργίες-κατασκευές από τους καθηγητές
του Εικαστικού Εργαστηρίου του Δήμου Πατρέων
Πλατεία Γεωργίου - ώρα 18.00
ΠΕΜΠ. 18/12
Συναυλία του Δημοτικού Ωδείου Πάτρας
Royal Theatre - ώρα 20.00.
Συμμετέχουν το σύνολο κρουστών ΚΡΟΥΣΙΣ, η Παιδική Χορωδία, η Προ παιδική Χορωδία, το Φωνητικό Σύνολο, η Χορωδία και η Ορχήστρα Δωματίου.
ΠΑΡ. 19/12
Χριστουγεννιάτικη γιορτή Χορευτικού Τμήματος Δήμου Πατρέων
Πλατεία Εργατικών Κατοικίων Ταραμπούρα - ώρα 18.00
Χριστουγεννιάτικη συναυλία από την τάξη βιολιού της Μαριάννας Σαφάροβα
Αίθουσα Συναυλιών Δημοτικού Ωδείου - ώρα 19.30
ΣΑΒ. 20/12
Δημιουργίες - κατασκευές από τους καθηγητές του Εικαστικού Εργαστηρίου του Δήμου Πατρέων
Πλατεία Γεωργίου - ώρα 17.00
Χριστουγεννιάτικη γιορτή για τα παιδιά σε συνεργασία με το Εργατικό Κέντρο Πάτρας
Πολυχώρος Πολιτισμού «Ιχθυόσκαλα» - ώρα 18.00
Θέατρο Σκιών – Κωνσταντίνος Λαλιώτης
«Ο Καραγκιόζης και το σκανταλιάρικο ξωτικό»
41ο Δημοτικό Σχολείο - ώρα 18.00
Προβολή Ταινίας «Η Μεγάλη περιπέτεια στα χιόνια/Αποστολή Κατμαντού: Οι Περιπέτειες
της Νέλι και του Σάιμον»
25ο Δημοτικό Σχολείο – ώρα 19.00
ΚΥΡ. 21/12
Θέατρο Σκιών – Αριστοτέλης Μακρής
«Ο Kαραγκιόζης στο σπίτι της Κοκκώνας»
54ο Δημοτικό Σχολείο - ώρα 17.00
Προβολή ταινίας «Η Γιούκου και το Λουλούδι των Ιμαλαΐων»
50ο Δημοτικό Σχολείο - ώρα 19.00
ΔΕΥΤ. 22/12
Χριστουγεννιάτικη γιορτή Συλλόγου
