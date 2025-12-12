Πάτρα: Φωτίστηκε το Χριστουγεννιάτικο δέντρο - Ένα γιορτινό χωριό στην πλατεία Γεωργίου - ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ

Με μια εντυπωσιακή εκδήλωση, άναψε το Χριστουγεννιάτικο δέντρο στην πλατεία Γεωργίου, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη του εορταστικού προγράμματος που διοργανώνει ο Δήμος για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά.

Η φωταγώγηση μετέτρεψε την κεντρική πλατεία της πόλης σε ένα μαγευτικό γιορτινό χωριό, γεμάτο μουσική, χρώματα και χριστουγεννιάτικη διάθεση.

Οι εορταστικές εκδηλώσεις θα διαρκέσουν έως και την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου, παραμονή Πρωτοχρονιάς, προσφέροντας ένα πλούσιο πρόγραμμα για μικρούς και μεγάλους. Παιδικές δραστηριότητες, συναυλίες, πάρτι με DJ, θεατρικές παραστάσεις, δημιουργικά εργαστήρια και προβολές ταινιών δίνουν ζωντάνια σε όλη την πόλη και στο ιστορικό κέντρο.

Σημαντική είναι η συμμετοχή της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων, της Δημοτικής Μπάντας, του Εικαστικού Εργαστηρίου, σχημάτων του Δημοτικού Ωδείου Πατρών, του Χορευτικού Τμήματος και της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, που συμβάλλουν με εμφανίσεις και δράσεις, δημιουργώντας μια μοναδική εορταστική ατμόσφαιρα.

Η Πάτρα, φωτισμένη και γιορτινή, υποδέχεται την πιο μαγική περίοδο του χρόνου με χαρά, μουσική και ζεστή διάθεση, προσκαλώντας κατοίκους και επισκέπτες να ζήσουν τη λάμψη των Χριστουγέννων.