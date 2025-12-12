Back to Top
Άλλη μια ημέρα ανοιχτό το παλιό λιμάνι της Πάτρας για εκτροπή κυκλοφορίας στις νταλίκες - ΦΩΤΟ - ΒΙΝΤΕΟ

Πομώνης Γιάννης
Καθώς το μπλόκο της περιμετρικής παραμένει ενεργό

Και καθώς το αγροτικό μπλόκο της περιμετρικής παραμένει ενεργό και σήμερα Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, από τον ΟΛΠΑ αποφασίστηκε η συνέχιση της δυνατότητας χρήσης του δρόμου εντός του παλαιού λιμένα από τα βαρέα οχήματα.

Οι νταλίκες έχουν στριμωχτεί και σήμερα σε παλαιά αλλά κυρίως Νέα Εθνική Οδό και πολλές φορές τα βαρέα οχήματα αναγκάζονται να κινούνται ακόμη και σε Αγίου Ανδρέου, Όθωνος Αμαλίας και Κορίνθου. Ειδικά για εκείνα που κινούνται παραλιακά, υπάρχει για μια ακόμη μέρα η δυνατότητα να αποφύγουν την πολυσύχναστη Ηρώων Πολυτεχνείου σε ένα τμήμα της όπου τα πάντα φρακάρουν. 

Δικυκλιστής της τροχαίας προτρέπει και σήμερα Παρασκευή τις νταλίκες να εισέλθουν από την πύλη 7 του παλιού λιμένα και να εξέλθουν είτε από την πύλη 1 στο ύψος της Γούναρη, είτε και στην Παπαφλέσσα.

Επικαιροποιήθηκε η κυκλοφοριακή ρύθμιση από τον ΟΛΠΑ

