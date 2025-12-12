Τη Δευτέρα απολογούνται οι δύο συλληφθέντες για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα

Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι έφτασαν στα δικαστήρια Καλαμάτας οι δύο συλληφθέντες, που κατηγορούνται ως ηθικοί αυτουργοί της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με τοertnews.gr η ανακρίτρια τείνει να αποδώσει στον 22χρονο που παραδόθηκε αυτοβούλως τον ρόλο του φυσικού αυτουργού, θεωρώντας ότι αυτός εισήλθε στη «σκηνή» του εγκλήματος στα κρίσιμα τέσσερα λεπτά το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου. Ωστόσο, παραμένει το μεγαλύτερο ερώτημα ποιος ήταν το «έμπειρο» χέρι που εκτέλεσε εν ψυχρώ τον 68χρονο και τον 61χρονο.

Χθες οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν από τη ΓΑΔΑ στα δικαστήρια της Ευελπίδων, όπου εκτελέστηκε το ένταλμα σύλληψης.

Τόσο ο 33χρονος ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, όσο και ο 31χρονος επιχειρηματίας από την Αθήνα και επιστήθιος φίλος του δηλώνουν έκπληκτοι και υποστηρίζουν, ότι δεν έχουν καμία σχέση με τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.