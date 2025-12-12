Financial Times: Το σχέδιο για ένταξη εξπρές της Ουκρανίας στην ΕΕ το 2027

Η Ουκρανία θα μπορούσε να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως την 1η Ιανουαρίου 2027 με βάση ειρηνευτική πρόταση που συζητείται στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ για τον τερματισμό της σύγκρουσης Ρωσίας-Ουκρανίας, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας Financial Times, επιβεβαιώνοντας όσα ανέφεραν οι δύο Ευρωπαίοι διπλωμάτες για το περιεχόμενο του αναθεωρημένου σχεδίου των 20 σημείων.

Η πρόταση αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης από Αμερικανούς και Ουκρανούς αξιωματούχους με τη στήριξη των Βρυξελλών, σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι συντάκτες του οποίου επικαλούνται πρόσωπα που έχουν ενημερωθεί για το περιεχόμενο εγγράφων.

Η πρόταση αυτή είναι μια αναθεωρημένη εκδοχή των προτάσεων που είχε κάνει η κυβέρνηση Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου, ένα σχέδιο που το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί του θεωρούσαν ότι ευνοεί τη Ρωσία.

Το τελευταίο αναθεωρημένο σχέδιο έρχεται καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ αυξάνει την πίεση στον Ζελένσκι, να συμφωνήσει σε μια ειρηνική συμφωνία μέχρι τα Χριστούγεννα.

Αξιωματούχοι που υποστηρίζουν τις φιλοδοξίες της Ουκρανίας για ένταξη στην ΕΕ δήλωσαν ότι η συμπερίληψή της ως μέρος μιας ειρηνευτικής συμφωνίας θα καθιστούσε την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ τετελεσμένο γεγονός, καθώς οι Βρυξέλλες θα ένιωθαν ότι δεν θα μπορούσαν να «εκτροχιάσουν» την ειρηνευτική διαδικασία εκφράζοντας την άρνησή τους στο σύντομο χρονοδιάγραμμα.

Η αμερικανική υποστήριξη για το σχέδιο θα σήμαινε επίσης ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να πιέσει τον Ούγγρο Πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος έχει καθυστερήσει τη διαδικασία ένταξης της Ουκρανίας, να άρει το βέτο του.

«Το ζήτημα της μελλοντικής ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους Ευρωπαίους — και από τους Αμερικανούς επίσης», δήλωσε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους στο Κίεβο την Πέμπτη.

«Αν καταλήξουμε σε μια συμφωνία που θα καθορίζει πότε η Ουκρανία θα γίνει μέλος της ΕΕ, οι Αμερικανοί, ως μέρος αυτής της συμφωνίας, θα κάνουν τα πάντα ώστε ο ευρωπαϊκός δρόμος μας να μην εμποδιστεί από άλλους στην Ευρώπη, πάνω στους οποίους έχουν επιρροή», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται ότι η Ουκρανία υπέβαλε αίτηση για ένταξη στην ΕΕ αμέσως μετά τη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022 και τέσσερις μήνες αργότερα έλαβε την καθεστώς επίσημου υποψηφίου.

Η Επίτροπος Διεύρυνσης της ΕΕ, Μάρτα Κος, δήλωσε στην FT τον περασμένο μήνα ότι τα νέα κράτη μέλη θα μπορούσαν να τεθούν σε «δοκιμασία» για λίγα χρόνια και να αποκλειστούν από την ΕΕ σε περίπτωση δημοκρατικής οπισθοδρόμησης, σύμφωνα με πρόταση που αποσκοπεί στην ανακούφιση των ανησυχιών για τις επιπτώσεις των νέων εισερχομένων.