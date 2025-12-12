Η Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας και το Film Office Western Greece στο FOCUS στο Λονδίνο

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Film Office Western Greece συμμετείχαν στη διεθνή έκθεση FOCUS – The Meeting Place for International Production στο Λονδίνο (8 & 9 Δεκεμβρίου 2025), στο πλευρό του Hellenic Film Commission, που φιλοξένησε την αποστολή στο περίπτερο του ΕΚΚΟΜΕΔ.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, η αποστολή της Περιφέρειας είχε εκτεταμένες επαφές με επαγγελματίες του παγκόσμιου οπτικοακουστικού κλάδου, με στόχο την προώθηση της Δυτικής Ελλάδας ως δυναμικού κινηματογραφικού προορισμού και την ανάδειξη των μοναδικών τοπίων και παραγωγικών δυνατοτήτων της περιοχής μας.

Στην αποστολή συμμετείχαν: ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης και επικεφαλής του Film Office Western Greece, Χαράλαμπος Μπονάνος, ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού, Παναγιώτης Μπράμος, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πολιτισμού, Τουρισμού & Απασχόλησης, Δρ. Λαυρέντιος Βασιλειάδης και η υπεύθυνη του Film Office Western Greece, Θεανώ Βούρτση.

Ιδιαίτερα σημαντική στιγμή της ελληνικής παρουσίας αποτέλεσε η θεματική συνεδρία του Hellenic Film Commission με τίτλο: “Greece as a Destination for Global Audiovisual Productions: Hellenic Film Commission’s Vision & a Case Study of a High-End International Production” που πραγματοποιήθηκε στις 9 Δεκεμβρίου, αναδεικνύοντας την Ελλάδα ως έναν ολοένα πιο ελκυστικό τόπο για διεθνείς οπτικοακουστικές παραγωγές.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μέσω του Film Office Western Greece συνεχίζει δυναμικά την εξωστρεφή στρατηγική της, με στόχο να ενισχύσει την παρουσία της στον χάρτη των διεθνών παραγωγών και να προσελκύσει νέες επενδύσεις στον τομέα του κινηματογράφου και των οπτικοακουστικών τεχνών.